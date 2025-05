Macht JoJo Siwa hier ihre Beziehung mit Chris offiziell?

JoJo Siwa (22) hat bei ihrem Auftritt beim Tecate Emblema Festival in Mexiko für mächtig Aufsehen gesorgt. Die Sängerin änderte während ihrer Performance des berühmten Songs "Bette Davis Eyes" die Lyrics und ersetzte die Zeile "She's got Bette Davis eyes" durch "She likes Chris Hughes (32)' eyes". Fans glauben, dass dies ein subtiler Hinweis auf eine mögliche Romanze mit Chris sein könnte, dem ehemaligen "Love Island"-Star. Chris wurde laut Daily Mail neben der Bühne gesichtet und schien seine Vertraute bei ihrem Konzert tatkräftig zu unterstützen, nachdem er extra aus Großbritannien angereist war.

Die beiden Promis lernten sich vor wenigen Wochen durch ihre gemeinsame Teilnahme an Celebrity Big Brother kennen und verbrachten seither offenbar viel Zeit zusammen. Bereits zu JoJos Geburtstag am 19. Mai überraschte Chris sie mit einem Besuch, und die beiden feierten gemeinsam in Mexiko und Florida. Auf Instagram teilten sie Fotos, die Fans als sehr intim beschrieben, darunter ein Bild, auf dem JoJo auf Chris' Schoß sitzt, sowie eine Aufnahme aus einem Pool mit JoJos Familie. Obwohl die beiden in den vergangenen Wochen vehement romantische Gefühle füreinander dementiert haben, wird in der Fangemeinde weiterhin rege über den Beziehungsstatus des Duos spekuliert.

Erst kürzlich schürten die beiden nämlich die Gerüchte, als sie händchenhaltend in Disney World gesehen wurden. Offenbar genießen JoJo und Chris unbeschwert ihre gemeinsamen Erlebnisse, ohne sich von Spekulationen beirren zu lassen. JoJo, die sich erst kurz zuvor von ihrer vorherigen Partnerin Kath Ebbs getrennt hatte, scheint in Chris einen wichtigen neuen Wegbegleiter gefunden zu haben. Ob es sich bei ihrer Verbindung tatsächlich um mehr als Freundschaft handelt, bleibt zwar offen, doch die Chemie zwischen den beiden wird immer wieder deutlich. Fans fiebern jedenfalls jedem neuen Hinweis entgegen.

Instagram / chrishughesofficial Anlässlich ihres Geburtstags postet Chris Hughes innige Momente mit JoJo Siwa, Screenshot 2025.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for iHeartRadio Collage: Jojo Siwa und Kath Ebbs

