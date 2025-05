Nur im Tanga: Lola Weippert teilt freizügiges Foto im Netz

Lola Weippert (29) überrascht ihre Fans mit einem ganz besonderen Anblick. Auf Instagram veröffentlicht die Moderatorin jetzt Schnappschüsse, auf denen sie an einem Pool und mit einem Buch in der Hand sitzt – und dabei nichts außer einer Bikinihose trägt! "Die kommenden zwei Wochen verbringe ich so, und zwar in Thailand! War seit zehn Jahren nicht mehr dort", schreibt sie dazu. Dabei ruft sie ihre Follower auf, ihr Tipps für sehenswerte Orte und Aktivitäten im Land zu geben: "Ich nehme all eure Tipps mit Handkuss und freue mich jetzt schon sehr, weil ihr seid die besten Reiseleiter."

Die 29-Jährige genießt ihre Auszeit wohl in vollen Zügen – nachdem sie sich erst kürzlich von ihrem Job der vergangenen fünf Jahre getrennt hatte. Wie erst kürzlich bekannt wurde, übernimmt sie nicht länger die Moderation der beliebten TV-Show Temptation Island. "Danke, dass ich fünf Jahre 'Temptation Island' moderieren durfte!", verabschiedete sich Lola in einem emotionalen Beitrag auf Social Media und fügte hinzu: "Es war mir eine Ehre und ich übergebe das Zepter voller Freude, denn für mich ist es Zeit, weiterzugehen und mich neuen Shows und Projekten zu widmen."

Stattdessen dürfen Fans des Reality-TV-Formats ein neues Gesicht begrüßen: Janin Ullmann (43) übernimmt zukünftig die Rolle als Moderatorin und beginnt Berichten zufolge auch schon in den kommenden Wochen mit den Dreharbeiten. Die Reaktionen auf diesen Wechsel fielen allerdings gemischt aus. Im Netz äußerten viele, dass sie Lola vermissen werden. "Ohne Lola ist es nicht 'Temptation'", betonte ein enttäuschter Nutzer, während ein anderer anmerkte: "Schade, ich fand Lola toll."

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Mai 2025

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Lola Weippert, Moderatorin von "Temptation Island"

