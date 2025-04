Tom Kaulitz ist ein strenger Stiefpapa für Heidis Kinder

Tom Kaulitz (35) hat in der neuesten Ausgabe seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", den er gemeinsam mit seinem Bruder Bill (35) betreibt, ungewöhnlich offene Einblicke in sein Familienleben gegeben. Der Gitarrist von Tokio Hotel sprach über seine Rolle als Stiefvater der vier Kinder seiner Frau Heidi Klum (51) und gab dabei zu, dass er es den Teenagern manchmal nicht leicht macht. "Wenn die Kinder jemanden nach Hause bringen, den sie interessant finden, dann bin ich ganz streng", verriet der 35-Jährige.

Auch die Beziehung zu den Schwiegereltern wurde im Podcast thematisiert. Tom und Bill diskutierten, mit wem sie am ehesten unter einem Dach leben könnten. Während Schwager und Schwägerinnen in der Familiendebatte als unproblematisch eingestuft wurden, äußerte sich Tom über Schwiegerväter weniger begeistert: "Das ist immer jemand, der eigentlich gegen die Hochzeit war oder ein bisschen grummelig wird im Alter." Ob er dabei auf Heidis Vater Günther (79) anspielte, der der Hochzeit des Paares 2019 fernblieb, ist unklar. Tom selbst gab zu, dass auch er in der Rolle als Schwiegervater seinen mürrischen Charakter zeigen würde. "Ich bin da auch so ein Grummeliger", sagte Tom.

Heidi und Tom sind seit 2018 ein Paar und teilen sich seit ihrer Hochzeit gemeinsam die Verantwortung für Heidis Kinder Leni (20), Henry (19), Johan (18) und Lou (15). Dass der Musiker einen engen Draht zu seiner Patchworkfamilie entwickelt hat, ist aus vergangenen Interviews bekannt – so berichtete Leni von ihrem besonderen Tattoo-Moment mit den Kaulitz-Brüdern. Dabei stach sich das Trio im Rahmen der Hochzeit ein gemeinsames Familientattoo.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern und Tom Kaulitz und Bill Kaulitz in Los Angeles

Backgrid Leni und Heidi Klum, 2024

