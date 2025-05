Im Familiendrama: Brooklyn Beckham preist lieber Soße an

Brooklyn Peltz-Beckham (26) muss aktuell viel Kritik einstecken, da er am vergangenen Wochenende nicht bei der großen Geburtstagsparty seines Papas David Beckham (50) erschien. Es war der 50. Ehrentag des berühmten Ex-Kickers, gefeiert wurde ausgelassen in London und den Cotswolds – jedoch ohne den ältesten Sohn der Familie, der stattdessen auf Instagram eine ganz andere Botschaft teilte. Brooklyn veröffentlichte mitten im Strudel von Gerüchten um Familienzwist lieber ein Video, in dem er von einer Tomatensoße schwärmt und diese lobend anpreist.

Inmitten des familiären Dramas soll Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) versuchen, die Wogen zu glätten. Obwohl sie wegen ihrer vermeintlich kontrollierenden Art kritisiert wird und ihr vermehrt vorgeworfen wird, den Beckham-Spross von seiner Familie zu entfremden, betont ein nahestehender Informant gegenüber Mirror: "Nicola ermutigt Brooklyn dazu, seine Familie zu sehen und ist meist der Grund, warum es zu Treffen kommt." Laut der Quelle sei das Paar sogar enttäuscht darüber, dass Victoria (51) und David keinen privaten Versöhnungstermin einrichten wollten, obwohl Brooklyn und Nicola extra nach London gereist waren.

Aber was ist eigentlich der Grund für den Zoff bei den Beckhams? Laut einem Insider von TMZ soll alles mit einer Romanze zwischen Romeo Beckham (22) und Kim Turnbull gestartet haben. Die Londonerin soll laut dem Magazin die Ex-Partnerin von Romeos älterem Bruder gewesen sein. Der jüngste Sohn im Bunde, Cruz (20), dementierte dieses Gerücht jedoch auf Social Media und behauptete: "Brooklyn und Kim haben sich nie gedatet." Was tatsächlich der Wahrheit entspricht und warum der älteste Beckham-Nachwuchs keinen Kontakt mehr zu seiner berühmten Familie hat, bleibt aber nach wie vor offen.

