Victoria Swarovski erstmals öffentlich mit Freund unterwegs

Victoria Swarovski (29) macht kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe! Anfang April gab die Let's Dance-Moderatorin bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist. Bei ihrem Partner handelt es sich um den Unternehmer Mark Mateschitz (31) – den reichsten Mann Österreichs. Ihre Beziehung halten die zwei größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nun zeigten sich die beiden allerdings zusammen im Stadion und wirkten dabei total glücklich!

Bunte liegen Fotos vor, die das Paar bei einem Spiel des RB Salzburg gegen SK Sturm Graz zeigen. Die gebürtige Innsbruckerin und der Red-Bull-Erbe verfolgen die österreichische Bundesliga-Partie von der Tribüne aus und machen dabei einen gut gelaunten Eindruck: Sie halten Händchen und haben beide ein strahlendes Lächeln im Gesicht.

Auf Instagram hatte Victoria bisher nur ein Bild geteilt, auf dem der Hinterkopf ihres Liebsten zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "No-Bunny compares to you." Zu Deutsch bedeutet das in etwa so viel wie: "Kein Hase ist mit dir vergleichbar."

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski bei den MTV Europe Music Awards

Anzeige

Alexander Schuhmann / ActionPress Mark Mateschitz mit seinem Vater Dietrich Mateschitz

Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski mit ihrem neuen Freund

Anzeige

Denkt ihr, dass sich Victoria und ihr Freund jetzt häufiger zusammen in der Öffentlichkeit zeigen werden? Ja, davon gehe ich aus! Nein, das wird sicher eine Ausnahme gewesen sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de