So hart trainierte neue "Alles was zählt"-Eiskunstläuferin

Darya Birnstiel hat für ihre neue Rolle als Lara Brandt bei Alles was zählt keine Mühen gescheut. Die Schauspielerin, die ab dem 17. Juni zum ersten Mal in der beliebten Serie zu sehen sein wird, gab an, bis zu fünfmal pro Woche für die Darstellung der ehrgeizigen Eiskunstläuferin trainiert zu haben. Ihre Vorerfahrung auf dem Eis half ihr dabei, doch besonders der Paarlauf war für sie eine große Herausforderung. "Eiskunstlauf verlangt enorme Präzision. Das viele Training hat mir geholfen, Lara authentisch darzustellen", sagte Darya im Interview mit RTL.

Das Besondere an Laras Geschichte ist die Verbindung von Sport und zwischenmenschlichem Drama: Als ehemalige Partnerin und Ex-Freundin von Milan bringt sie nicht nur Spannung auf das Eis, sondern stellt die Beziehungen innerhalb des Ensembles auf die Probe. Bereits im Herbst hatte Darya, die privat eine begeisterte Hobby-Eisläuferin ist, nach jahrelanger Pause das Schlittschuhlaufen wieder für sich entdeckt. So hatte sie nicht nur die Gelegenheit, ihrem langjährigen Hobby nachzugehen, sondern es direkt in ihre Arbeit einzubinden.

Der erste Auftritt von Lara könnte für Darya dabei erst der Anfang sein. Obwohl ihre Szenen als Nebenrolle bereits abgedreht sind, schließt die Schauspielerin ein längerfristiges Engagement bei der Serie nicht aus. "Schauspiel und Eiskunstlauf in einem Projekt verbinden zu können, ist für mich eine absolute Traumrolle", schwärmte sie gegenüber RTL. Auch ein Umzug von ihrer Heimatstadt München nach Köln, dem Drehort der Serie, sei für sie denkbar. "Ich habe mich in den letzten Monaten echt wohl hier gefühlt", verriet sie. Fans dürfen gespannt sein, wie sich die ehrgeizige Lara auf und neben dem Eis entwickeln wird.

Getty Images Darya Birnstiel, Schauspielerin

RTL / Julia Feldhagen Darya Birnstiel und Vitali Huk, "Alles was zählt"-Stars

