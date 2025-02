Wegen Streit in Hamburg: Marc Terenzi und Verena vor Gericht

Marc Terenzi (46) und Verena Kerth (43) kommen wieder zusammen – allerdings gezwungenermaßen! Im Sommer des vergangenen Jahres trennten sich der Sänger und die Moderatorin endgültig. Immer wieder machte ihre Beziehung Schlagzeilen. Unter anderem im August 2023, als zwischen den beiden ein Streit in einem Hamburger Hotel eskalierte. Die Staatsanwaltschaft Hamburg stellte das Verfahren gegen Verena bereits ein, gegen Marc jedoch nicht. Jetzt wurde gegen den Ex von Sarah Connor (44) ein Strafbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung erlassen – er soll 75 Tagessätze zahlen, wie Bild erfahren haben will. Marc soll Einspruch eingelegt haben, weshalb der Fall vor Gericht geklärt werden soll. Verena muss als Geschädigte als Hauptbelastungszeugin aussagen. "Gegen den Strafbefehl ist Einspruch eingelegt worden, ein Hauptverhandlungstermin steht aber noch nicht fest", bestätigte Staatsanwältin Melina Traumann.

Aber was war eigentlich passiert? Am besagten Tag im Jahr 2023 sollen Zeugen Geschrei aus Marc und Verenas Hotelzimmer gehört haben, woraufhin Angestellte die Polizei riefen. Der Musiker wurde mit 2,2 Promille im Blut von den Beamten abgeführt. Das Paar beschuldigte sich gegenseitig, aufeinander losgegangen zu sein. Doch nur bei dem 46-Jährigen waren sich die Ermittler offenbar sicher, seine Ex habe sich durch ihn Schürfwunden und einen abgebrochenen Fingernagel zugezogen.

Marc und Verena führten eine rund zwei Jahre lange Beziehung, die immer wieder für Aufsehen sorgte. Im Juli des vergangenen Jahres bestätigte die Blondine dann, was bereits viele vermuteten: Sie und Marc haben sich getrennt! "Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon. Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr. Damit ist es jetzt offiziell raus und wir können die Spekulationen einstellen", stellte sie in ihrer Instagram-Story klar.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Wehnert, Matthias Marc Terenzi im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige