So war die Rückkehr zu "Alles was zählt" für Julia Augustin

Julia Augustin (37) ist zurück am Set der beliebten Serie Alles was zählt. Vier Jahre nach ihrem Abschied als Vanessa Steinkamp ist die Schauspielerin seit dem 21. Mai wieder täglich in ihrer Paraderolle zu sehen. Das Comeback ist für die TV-Bekanntheit eine tolle Erfahrung. "AWZ ist so was wie meine zweite Heimat und da fiel es mir natürlich nicht schwer, ja zu sagen", erklärt sie im Gespräch mit spot on news. Seit ihrem Abgang hat sich viel verändert, doch sie fühlt sich immer noch wohl am Set: "Es war und ist alles noch sehr vertraut. Ein bisschen wie nach Hause kommen."

Ihre Sendepause verbrachte Julia nicht etwa entspannt auf dem Sofa. Die ersten Monate nutzte sie, um Zeit mit ihrem Verlobten und ihren Vierbeinern zu verbringen. "Nach meiner kleinen Sabbatphase habe ich dann mal einen Blick hinter die Kamera geworfen und ein Volontariat zur Redakteurin gemacht. Außerdem habe ich ein paar Sachen gedreht und unser Haus renoviert", berichtete sie im Frühjahr gegenüber RTL.

Zusätzlich zu den bekannten Gesichtern durften sich die Zuschauer von "Alles was zählt" in letzter Zeit auch über viele Neuzugänge freuen. Die Schauspieler Leif Lunburg (23), Florian Thunemann und Darya Birnstiel sind seit diesem Jahr neu in der Vorabendserie dabei. Obendrein gab die Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) vor Kurzem in der Show ihr Schauspieldebüt.

Instagram / julia.augustin_ Lars Korten, Kaja Schmidt-Tychsen, Julia Augustin, Silvan-Pierre Leirich und Tatjana Clasing

RTL Anna-Carina Woitschack am "Alles was zählt"-Set, 2025

