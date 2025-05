Diese "Gefragt – Gejagt"-Panne sorgt noch heute für Lacher

In der beliebten Quizshow "Gefragt – Gejagt" kam es am 15. Mai 2024 zu einem denkwürdigen Moment, als Kandidat Marc bereits bei der ersten Frage der Schnellraterunde einen kleinen Aussetzer erlebte. Filmstarts erinnerte jetzt an die lustige Szene: Alexander Bommes (49), der Moderator der Sendung, fragte den nervösen Teilnehmer: "Welches Getränk findet sich in dem Wort 'Insekten' wieder?" Marcs Antwort kam prompt und voller Überzeugung: "Bier" – doch das war selbstverständlich falsch. Die korrekte Antwort wäre "Sekt" gewesen. Alexander konnte sich einen belustigten Kommentar nicht verkneifen: "Insekten und das Bier – da komme ich noch nicht drüber hinweg."

Die Schnellraterunde gehört zu den wichtigsten Elementen der Show und dient dazu, den Jackpot zu füllen, um den am Ende des Spiels gekämpft wird. Dabei muss jedes Teammitglied innerhalb von 60 Sekunden so viele Fragen wie möglich richtig beantworten – jeder richtige Treffer bringt 500 Euro. Nach Marcs unglücklichem Start schaffte es der Kandidat aber trotzdem, einige Punkte für sein Konto zu sammeln. In der folgenden Runde trat er dann gegen Jägerin Adriane Rickel an, eine der gefürchteten Quiz-Expertinnen der Sendung, die den Spielern das Leben schwer machen. Zu den Jägern gehörte auch Klaus Otto Nagorsnik (✝68), der letztes Jahr im Alter von 68 Jahren verstorben ist.

Seit Jahren begeistert "Gefragt – Gejagt" mit seiner Mischung aus kniffligen Fragen, spannenden Duellen und unterhaltsamen Momenten. Moderator Alexander Bommes trägt mit seinem Charme und seinem Sinn für Humor einen großen Teil zur Beliebtheit der Show bei. Immer wieder kommentiert er witzige oder besonders bemerkenswerte Situationen, wodurch die Kandidaten auch bei Rückschlägen aufgelockert werden. Es sind Augenblicke wie Marcs "Bier-Antwort", die die Show immer wieder zu einem Highlight am Vorabend machen – für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen.

Anzeige Anzeige

ARD/Thomas Leidig Klaus Otto Nagorsnik, "Gefragt - Gejagt"-Jäger

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Bommes im September 2023

Anzeige Anzeige