Das ist die Mutter von TV-Moderator Alexander Bommes' Söhnen

Alexander Bommes (48) ist fast tagtäglich im Fernsehen zu sehen – er moderierte die Fußball-EM in Deutschland sowie die Olympischen Sommerspiele für die ARD in diesem Jahr. Doch über das Privatleben von ihm weiß man nicht viel, denn Alexander möchte nicht so viele Details mit der Öffentlichkeit teilen und lebt das Motto "Privat bleibt privat", wie Bunte berichtet. Ein paar Informationen sind aber über den "Gefragt – Gejagt"-Moderator bekannt: Er hat mit seiner Ex-Freundin Julia Westlake die zwei gemeinsamen Söhne Jonathan und Benjamin.

Ihr erster Sohn erblickte 2009 das Licht der Welt – vier Jahre später folgte dann ihr Sohn Benjamin. Doch das nicht verheiratete Paar verkündete Anfang 2016 ihre Trennung, wie das Magazin weiter berichtet. Die Mutter seiner Kinder offenbarte drei Jahre später in dem Podcast "Elterngespräche", dass ihre Trennung schmerzhaft gewesen ist. "Da ist ordentlich was zusammengekracht und das ist etwas, was ich traurig finde. Immer noch. Das geht auch nicht weg", erklärte sie. Die zwei Jungs leben wohl bei ihr in Hamburg und bekommen reichlich Unterstützung von Alexander und seinen Eltern. "In allererster Linie brauchen glückliche Kinder glückliche Eltern." Wenn man zusammen ist, aber unglücklich, "ist das für die Kinder auch nicht gut", führte die Zweifachmama fort.

Alexander hatte sich neben seiner Handballkarriere, die er 2007 beendete, noch ein zweites Standbein aufgebaut. Er machte sein erstes Staatsexamen, um die Kanzlei seines Vaters zu übernehmen. Schnell merkte der 48-Jährige, dass er ins Fernsehen möchte – heute moderiert er unter anderem die beliebte Quiz-Show "Gefragt – Gejagt". Vor wenigen Monaten musste er dort einen plötzlichen Abschied von seinem Show-Kollegen Klaus Otto Nagorsnik (✝68) nehmen, der im Alter von 68 Jahren verstorben ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Bommes im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Bommes im April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Alexander nicht viel aus seinem Privatleben teilt? Sehr gut, das finde ich sehr vernünftig. Na ja, ich finde das übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de