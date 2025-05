Bommes tritt kürzer: "Sportschau" bekommt neuen Moderator

Es ist eine traurige Nachricht für alle Fans von Alexander Bommes (49). Der ehemalige Profisportler zieht sich aus seinem Job als "Sportschau"-Moderator zurück. Wie die ARD in einer Pressemitteilung öffentlich macht, wird Alex Schlüter ab dem Start der kommenden Bundesliga-Saison in seine Rolle schlüpfen. Der einstige Handballer wird ab diesem Zeitpunkt nur noch sporadisch in der beliebten Sportsendung zu sehen sein. "Die Entscheidung, mich nach so schönen und auch einzigartigen 15 Jahren aus dem sportlichen Tagesgeschäft zurückzuziehen, ist mir sehr schwergefallen. Aber nach all dem Erlebten ist jetzt ein Zeitpunkt gekommen, an dem ich weitergehen und andere Schwerpunkte setzen möchte", erklärte der TV-Star.

Sein Nachfolger hat schon viele Erfahrungen in der sportlichen Berichterstattung gesammelt. Alex war schon für DAZN und Amazon Prime Video im Einsatz. Dass er nun die traditionsreiche "Sportschau" moderieren darf, macht den Journalisten sehr stolz. Gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender schwärmt er: "Schon als kleiner Junge saß ich mit großen Augen vor dem Fernseher und habe die ARD 'Sportschau' quasi aufgesogen – mittlerweile bin ich um einige Zentimeter gewachsen, und die ARD steht unverändert für besondere Sportmomente und echte Emotionen."

Auf welche Themen sich Bommes nun konzentrieren möchte, bleibt abzuwarten. Seinem Moderationsjob bei "Gefragt – Gejagt" bleibt der 49-Jährige allerdings weiter treu. Dort kam es beim großen Promi-Special vor ein paar Tagen zu einem Eklat. Kandidatin Gisa Flake (39) und Jägerin Adriane Rickel waren sich bei einer Frage rund um die Zeichentrickfigur "Wickie" uneinig. Als sich der Gastgeber in die hitzige Diskussion einmischte, sagte die Schauspielerin deutlich: "Bitte halt dich kurz da raus!"

Instagram / alex.schlueter Alex Schlüter, Moderator

Getty Images Alexander Bommes 2018 in Hamburg

