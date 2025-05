Rentner stichelt bei "Gefragt – Gejagt" gegen Moderator

In der Quizshow "Gefragt – Gejagt" sorgte Rentner Wolfgang Borsche aus Büsum für einen denkwürdigen Abend. Als Kandidat trat er gegen Jäger Sebastian Jacoby an und beeindruckte zunächst mit seinen Fähigkeiten, bevor er Moderator Alexander Bommes (49) mit bissigen Kommentaren attackierte. Besonders seine Aussage, der Gastgeber solle das Singen meiden, "sonst würde er ihn aus Lust ermorden", ließ Zuschauer und Beteiligte erstaunt zurück. Doch trotz dieser verbalen Angriffe brachte Wolfgang Borsche genug Ruhe für das Spiel mit, um 25.000 Euro zu erspielen – ein bemerkenswertes Zwischenergebnis, das jedoch im Finale nicht für den Sieg reichte.

Wolfgang Borsche machte während der Sendung immer wieder mit pampigen Bemerkungen auf sich aufmerksam. So meckerte er über angeblich leichte Fragerunden, bezeichnete die Show als zu simpel und stichelte immer wieder gegen Alexander. Letzterer meisterte die Situation jedoch mit Professionalität und belächelte den ein oder anderen Spruch des Rentners. Auch das Duell mit Sebastian Jacoby verlief humorvoll, wenn auch ungewohnt locker, denn der Kandidat ging so weit, den Quiz-Profi zu duzen. Diese Maßlosigkeiten änderten jedoch nichts am Ausgang der Show: Im abschließenden Finalduell konnte das erspielte Geld nicht verteidigt werden.

Moderator Alexander Bommes ist schon seit Langem für seine schlagfertige und humorvolle Art bei "Gefragt – Gejagt" bekannt. In der Vergangenheit bewies er, dass er auch in stressigen oder chaotischen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt. Fans erinnern sich noch gut an seine amüsante Reaktion auf eine kuriose Antwort eines Kandidaten, der behauptete, das Wort "Insekten" enthalte das Getränk "Bier" statt "Sekt". Mit seinem charmanten Kommentar gewann Alexander die Herzen der Fernsehzuschauer – und zeigte nun erneut, dass er genau die richtige Mischung aus Witz und Professionalität für die beliebte Quizshow mitbringt.

Getty Images Alexander Bommes im April 2023

Getty Images Alexander Bommes 2018 in Hamburg

