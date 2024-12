Sind "Temptation Island"-Jessi und Germain noch getrennt?

Ursprünglich wollten Germain und Jessica Hnatyk sich bei Temptation Island V.I.P. gegenseitig ihre Treue beweisen – doch dieses Vorhaben scheiterte. Noch innerhalb der Show trennte sich der Berliner von seiner Partnerin. Bei der großen Wiedersehens-Show zeigt Moderatorin Lola Weippert (28) Ausschnitte des Experiments, um an die Vergangenheit zu erinnern. Dort wird schnell klar, Germain habe sein Single-Leben schon vor dem Beginn der Show extrem vermisst. "Zu dem Zeitpunkt war schon lange nicht mehr alles okay", betont seine Ex-Freundin. Grinsend schaut sich der Reality-TV-Kandidat seine Party- und Flirtmomente der Show an. Währenddessen sitzt Jessi mit wesentlich weniger Begeisterung im Gesicht daneben.

Ein großer Kritikpunkt der Beauty an ihrem Ex-Freund sei seine Unselbstständigkeit gewesen. Der Trennungsgrund der beiden war, dass sie Germain in seinen Augen vor den anderen Kandidaten schlechtgeredet habe. In den Folgen kritisierte sie seinen Lebensstil und auch Äußerlichkeiten. "Dafür entschuldige ich mich von Herzen", die 24-Jährige zeigt Reue. Ihr früherer Gegenpart empfindet kein Mitgefühl: "Ich verstehe nicht, warum du weinst [...] ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein Niemand." Jessi behält ihre Meinung auch nach der Trennung: "Es ist aber die Wahrheit, dass er nicht mit beiden Beinen im Leben steht." Für sie sei ein Führerschein und eine Ausbildung das Mindeste bei einem Mann. "Deshalb hat er nicht in das Bild reingepasst."

Im Verlauf der Folge fragt Lola nach einem möglichen Comeback der beiden, worauf Germain ironisch antwortet: "Wenn ich 'ne Million habe, dann rufe ich dich an, okay?" Die Temptation-Kandidatin entgegnet: "Einmal vorbei ist vorbei." Germain betont, dass er eine Frau brauche, die hinter ihm stehe. Nach der Show lernte er Verführerin Maxi weiter kennen, doch aus den Turteltauben wurde nichts. "Ich habe gemerkt, dass ich gerade frisch aus einer Beziehung komme und erst mal an mir selber arbeiten muss", reflektiert der 26-Jährige. Zu ihrem Beziehungsstatus wollte sich die Influencerin nicht äußern.

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf bei "Temptation Island V.I.P." 2024

Instagram / germain_e Germain, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2024

