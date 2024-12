Dieses Paar geht nach "Temptation Island" getrennte Wege

Haben sie den ultimativen Beziehungstest bestanden? Diese Frage stellt Moderatorin Lola Weippert (28) Germain Wolf und Jessica Hnatyk beim finalen Lagerfeuer von Temptation Island V.I.P.. Bei ihrer ersten Begegnung nach zwei Wochen in getrennten Villen brechen die Emotionen aus. Jessica sitzt weinend neben ihrem Freund: "Weißt du, wie ich gelitten habe deinetwegen?" Germain betont, sie habe nur Lügen über ihn verbreitet – er will Reue bei ihr sehen. Jessica wirft ihm Untreue vor. Germain ist sauer, weil sie private Details ausgeplaudert hat. Nach langem Diskutieren und gegenseitigen Vorwürfen folgt die finale Entscheidung. "Ich will mit ihm hier rausgehen, ich liebe ihn", gesteht Jessica unter Tränen. Germain bleibt kalt, er sieht keine Zukunft: "Ich bin single."

Somit besteht das einstige Ex on the Beach-Traumpaar die Insel der Verführung nicht. Beide gehen nach der Show getrennte Wege. Offensichtlich war die Trennung einseitig, dem gebürtigen Berliner war das Verhalten seiner Freundin zu viel. "Ich fühle Enttäuschung mit Ratlosigkeit. Und ich verstehe auch nicht, wieso man jetzt hier heult", betont Germain. Trotz des Lagerfeuers liegt eine eisige Stimmung in der Luft. In der Show habe seine Freundin ihm zu offenherzig über private Details wie Geld gesprochen. Außerdem sei sie den Verführern körperlich zu nah gekommen. Letzteres warf seine Freundin ihm auch vor, besonders mit der Verführerin Maxi verstand er sich gut. "Ich hab auch kurz überlegt, sie zu küssen", gibt er zu.

Eine entspannte Zukunft für das Ex-Paar hätte es aufgrund der Differenzen sicherlich ohnehin nicht gegeben. Schon einige Folgen zuvor musste der Temptation-Kandidat sich mit der harten Kritik seiner Freundin beschäftigen. Bisher habe er, laut ihrer Aussage, nichts im Leben erreicht. Seine damalige Gefühlslage berichtete er exklusiv gegenüber Promiflash: "Das war einfach nur ein Schock für mich, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. So etwas von deiner eigenen Partnerin zu hören, wünsche ich niemandem." Der Gedanke, die Beziehung zu beenden, kam ihm schon früher in den Sinn. "Wie willst du danach noch friedlich miteinander leben?", fragt Germain.

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Instagram / germain_e Germain Wolf, Realitystar

