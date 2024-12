Diese Schwangerschaftsbeschwerden hat Rebecca Ries aktuell

Vor wenigen Tagen verkündete Rebecca Ries, dass sie aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin ist bereits im sechsten Monat und hat mit einigen Wehwehchen zu kämpfen. Promiflash hat nachgefragt – wie geht es Rebecca momentan? "Mittlerweile geht's mir wieder gut, außer dass ich extreme Rückenschmerzen habe", berichtet der Realitystar. Die Schwangerschaft mache sich außerdem vor allem an ihren Stimmungsschwankungen und der ständigen Müdigkeit bemerkbar.

Im weiteren Gespräch mit Promiflash verrät Rebecca zusätzlich, auf welche Nahrungsmittel sie zurzeit auf keinen Fall verzichten könnte: "Viele Süßigkeiten." Für die Ex von Adrian Alian (28) ist es die erste Schwangerschaft, die auch viele Fans überraschte. Einige Interessierte fragten sich daher, ob das Baby geplant war. "Nein, die Schwangerschaft war nicht geplant. Wunder kann man nicht planen", schwärmt die Bachelor in Paradise-Bekanntheit im weiteren Gespräch.

Rebecca nahm an der diesjährigen "Temptation Island V.I.P."-Staffel teil und wollte ihre Beziehung mit Adrian auf die Probe stellen. Das Ende der Realityshow hätte so wohl auch die baldige Mama nicht erwartet: Sie verließ das Format ohne Adrian – die Liebe der beiden zerbrach. Beim großen Wiedersehen verkündete Rebecca dann nicht nur die Schwangerschaftsnews, sondern auch, dass sie wieder in festen Händen ist – und zwar mit dem Verführer Göktug Göker. "Ich bin Temptation sehr dankbar, dass ich so einen Mann kennenlernen durfte [...] er hat in der Villa meine Wunden geheilt und ist ein Mann ohne böse Absichten", schwärmt sie im Promiflash-Interview.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2024

Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries, Dezember 2024

