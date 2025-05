Autsch: Kylie Jenner steckt wegen Tape in ihren Heels fest

Kylie Jenner (27) sorgte am Montagabend bei der Met Gala in New York für Aufsehen mit ihrem schicken Look – und kurz darauf für noch mehr Gesprächsstoff hinter den Kulissen. Die Reality-Ikone erschien in einem aufregenden Outfit des Designers Maximilian Davis für Ferragamo, inklusive Korsett, transparenter Handschuhe und auffälliger schwarzer High Heels. Allerdings wurde der glamouröse Auftritt schnell zur Tortur: Nachdem Kylie auf Anraten ihre Füße mit Tape in den Schuhen fixiert hatte, schrie sie vor Schmerzen, als das Team später versuchte, sie aus den Pumps zu befreien. In einem Video in Kylies Instagram-Story ist ihre Crew zu sehen, die mit Wasser und Geduld kämpfte, bis die Unternehmerin endlich erleichtert verkünden konnte: "Es geht ihnen gut."

Während Kylie auf dem Promi-Event glänzte, fühlte sich ihr Freund Timothée Chalamet (29) wenig vom Met-Gala-Glamour angezogen: Anstatt sich auf dem roten Teppich zu zeigen, postete er im Netz Fotos von einem entspannten Männerabend. Mit Hoodie und Cap verfolgte er zusammen mit Freunden die NBA-Playoffs und kommentierte die Dramatik mit: "Dieses Spiel ist irre." Das Fernbleiben des Schauspielers passierte aber nicht etwa wegen Drama zwischen den beiden. Erst vor wenigen Tagen wurden die Turteltauben noch eng kuschelnd bei einem Lakers-Spiel in Los Angeles gesehen, wo Kylie nicht von der Seite ihres Partners wich.

Die Beziehung zwischen Kylie und Timothée entzückt die Fans seit Monaten – auch weil sich das Paar bewusst mit öffentlichen Liebesbekundungen zurückhält. Mittlerweile gehen die beiden seit rund zwei Jahren gemeinsam durchs Leben – und laut Entertainment Tonight soll es nach wie vor hervorragend laufen. Auch was die Verbindung zu Kylies zwei Kindern betrifft. "Er ist sehr glücklich, eine Bindung mit ihnen teilen zu können", meinte ein Insider zu wissen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Füße, Mai 2025

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

