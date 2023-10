Intervallfasten: Flavio Briatore zeigt sich total erschlankt

Flavio Briatore hat sich ganz neu erfunden! Der ehemalige Formel-1-Manager steht schon seit Jahrzehnten im Licht der Öffentlichkeit. Besonders das kurze Techtelmechtel mit Heidi Klum (50), aus dem Tochter Leni (19) stammt, machte ihn hierzulande bekannt. Den inzwischen 73 Jahre alten Italiener kennt man eigentlich mit einem kleinen Wohlstandbäuchlein und etwas altmodischen Klamotten. Doch bei seinen neusten Auftritten ist Flavio (73) sichtlich erschlankt!

Grund zur Sorge gibt es für seine Fans aber nicht, wie der Unternehmer in der italienischen Sendung "È sempre cartabianca" klarstellt. Er habe in den letzten Monaten bewusst ganze 20 Kilo abgenommen. Geklappt habe das mit Intervallfasten: Flavio nimmt also nur noch in einem Zeitfenster von acht Stunden Nahrung zu sich. Die restlichen Stunden des Tages fastet er.

Sicher ist auch Flavios gestärktes Verhältnis zu seinen Kindern Grund für seine Abnahme – seine Kids halten ihn nämlich ganz schön auf Trab! Im August urlaubte er mit Leni und seinem Sohn Nathan aus der Ehe mit Elisabetta Gregoraci (43) in Monaco. Einen Schnappschuss mit seinen beiden Liebsten auf einem Boot teilte der Sportmanager dankbar auf Instagram.

Flavio Briatore im Oktober 2023

Flavio Briatore im Oktober 2023

Nathan Falco Briatore, Flavio Briatore und Leni Klum im August 2023

