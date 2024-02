Unvergessener Star: Vor fünf Jahren starb Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld (✝85) lebt in der Erinnerung seiner Fans weiter. Der Designer hat die Modebranche geprägt wie kein anderer. Seit den 50er-Jahren hatte er für Luxuslabels wie Chanel, Balmain und Chloé gearbeitet und war von seinen Bewunderern auch für sein unverwechselbares Auftreten mit Sonnenbrille und langer weißer Mähne gefeiert worden. 2019 verstarb der Modemacher dann mit 85 Jahren. Heute jährt sich Karls Tod schon zum fünften Mal.

Im Netz häufen sich am Todestag der Fashionikone die Postings, die Karls gedenken. "Der heutige Tag ist Karl Lagerfeld gewidmet", schreibt ein Fan auf X, ein anderer lässt zudem das Leben des Hamburgers Revue passieren: "Mit dem Geld seiner wohlhabenden Familie eröffnete er ein Modegeschäft in Paris, ab 1972 begann er mit Fendi zu arbeiten und etablierte sich nach und nach, immer an die großen Marken angelehnt, auch als Fotograf im Umfeld."

Karls Lebensgeschichte kommt schon bald ins Fernsehen. In einer neuen Serie wird Daniel Brühl (45) den Verstorbenen verkörpern. "Es ist ein wirklich intensiver und anstrengender Prozess, der mich aber komplett erfüllt", beschrieb der Schauspieler zuletzt seine Arbeit an der Rolle des Karl.

Anzeige

Instagram / choupettesdiary Karl Lagerfeld mit seiner Katze Choupette

Anzeige

Getty Images Karl Lagerfeld, Designer

Anzeige

Getty Images Daniel Brühl

Anzeige

Wie findet ihr die Wahl von Daniel Brühl für die Darstellung von Karl Lagerfeld? Die perfekte Wahl! Ich bin nicht überzeugt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de