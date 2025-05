So war der Dreh bei "Alles was zählt" für Darya Birnstiel

Bald stößt Darya Birnstiel in der Rolle der Eiskunstläuferin Lara Brandt zur Daily Alles was zählt. Im Interview mit Promiflash hat die Schauspielerin über ihr Seriendebüt geplaudert und ihre ersten Eindrücke vom legendären AWZ-Set geteilt. "Es war unglaublich aufregend, an das Set von AWZ zu kommen. Plötzlich war ich umgeben von so vielen neuen Gesichtern und einem Team, das schon perfekt eingespielt war – da war ich natürlich erst mal ziemlich nervös." Doch nicht nur die komplette Seterfahrung war zu Anfang etwas viel für die Serieneinsteigerin: Auch die Herausforderung, auf dem Eis zu drehen, war für sie nicht ohne. Das neue Terrain zu betreten, habe Darya aber "extrem viel Spaß gemacht", wie sie im Interview versicherte.

Die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen und Kolleginnen lobte die baldige AWZ-Eiskunstläuferin in den höchsten Tönen. Von Anfang an hat der restliche Cast den Neuzugang mit offenen Armen empfangen, wie sie gegenüber Promiflash schwärmte: "Ich hab mich mit allen auf Anhieb sehr gut verstanden." Vor allem mit Vitali Huk und Shaolyn Fernandez, mit denen sie die meisten Szenen hatte, habe sich schnell eine enge Bindung entwickelt: "Wir sind oft gemeinsam zum Training gefahren und haben am Wochenende zusammen unsere Texte durchgearbeitet. Sowas ist wirklich nicht selbstverständlich und hat das Miteinander mit ihnen umso schöner gemacht."

Als Lara Brandt wird Darya in ihrer Rolle für spannende Momente sorgen. Die ambitionierte Eiskunstläuferin, die sowohl sportlich als auch emotional für Turbulenzen sorgt, bringt alte Konflikte und neue Herausforderungen mit sich. Geprägt von ihrer Vergangenheit mit Milan, gespielt von Vitali Huk, trifft sie auf dessen neue Partnerin Charlie, dargestellt von Shaolyn Fernandez. Dieses Wiedersehen verspricht eine ebenso packende wie emotionale Dreiecksgeschichte, die sicherlich nicht nur auf dem Eis für reichlich Spannung sorgen wird. Schon jetzt fiebern viele Fans dem Serienauftakt von Darya am 17. Juni entgegen.

RTL / Julia Feldhagen Darya Birnstiel und Vitali Huk, "Alles was zählt"-Stars

Getty Images Darya Birnstiel, Schauspielerin

