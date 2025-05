Das liebt AWZ-Neuling Darya Birnstiel besonders an der Serie

Darya Birnstiel sorgt bei Alles was zählt für frischen Wind. Die Schauspielerin übernimmt für ein paar Folgen die Rolle der Eiskunstläuferin Lara Brandt. In einem Interview mit Promiflash gibt sie Einblicke in ihre Begeisterung für die beliebte Serie. "'Alles was zählt' fand ich schon immer spannend – natürlich auch wegen der Eiskunstlauf-Elemente, die mich als Fan des Sports besonders fasziniert haben", erzählt sie. Die "Hashtag Daily"-Bekanntheit steht nämlich schon seit ihrer Kindheit selbst auf dem Eis.

Darya hatte den Sport einige Jahre aus den Augen verloren, doch durch ihren neuen Job steht sie wieder voll im Training. "Ich hatte total vergessen, wie viel Spaß es macht. Inzwischen trainiere ich sogar privat regelmäßig im Verein und genieße es richtig, den Sport aktiv zu betreiben", verrät sie Promiflash. Außerhalb der Eisfläche schaut die in Minsk geborene TV-Darstellerin gerne Telenovelas und Soaps. Ihre erste Liebe war dabei Alexandra Neldels (49) Serie "Verliebt in Berlin".

Die Zuschauer dürfen auf Daryas Einstieg am 17. Juni gespannt sein. Zu viel darf die Brünette allerdings nicht über ihre Rolle preisgeben. Lara ist eine Ex-Freundin von Milan, gespielt von Vitali Huk, deren Auftauchen einiges durcheinanderbringt. "So viel kann ich sagen: Rund um die EM wird es richtig spannend und es kommt definitiv zu ordentlich Drama – vor allem im Zusammenhang mit Milan. Es lohnt sich also, dranzubleiben!", berichtet sie Promiflash.

Anzeige Anzeige

Matvey Gritsyuk Darya Birnstiel, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Privat Darya Birnstiel bei "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

Anzeige