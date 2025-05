Sexy Schnappschuss: Justin Bieber liebkost Haileys Brust

Justin Bieber (31) sorgt mal wieder für Schlagzeilen, diesmal mit intimen Fotos auf Instagram, die seine Liebe zu Ehefrau Hailey Bieber (28) in den Vordergrund rücken. Auf den Bildern schmiegt sie sich an den Sänger, der seine Hände um ihre Brust legt, während sie strahlend lächelt. In einem weiteren Bild küsst Justin die Wange des Models, welches gerade eine herausragende Neuigkeit zu feiern hatte: Haileys Beauty-Marke Rhode wurde für umgerechnet beeindruckende 880.000 Euro von e.l.f. Beauty übernommen. Auch wenn Justin keine Worte zu den Fotos oder der Partnerschaft von Rhode hinzufügte, repostete er Haileys Beitrag zu dem Deal, was bei Fans für Schmunzeln sorgte.

Hailey, die das Unternehmen 2022 ins Leben rief, teilte ihre Begeisterung über den Deal ebenfalls via Instagram. Sie zeigte sich euphorisch: "Dieser Meilenstein ist der Beginn eines neuen Kapitels für Rhode." Dass Justin die Neuigkeit selbst nicht kommentierte, sondern lediglich Haileys Post teilte, blieb Fans nicht verborgen – und wurde prompt mit spitzen Kommentaren quittiert. "Er steht wohl unter Caption-Sperre", witzelte ein User. Andere wiederum zeigten sich begeistert vom innigen Foto des Paares. Ein Fan fasste die Stimmung emotional zusammen: "Justin liebt seine Frau! Egal, was ihr sagt."

Justin und Hailey, die seit 2018 verheiratet sind, haben in der Vergangenheit sowohl Höhen als auch Tiefen durchlebt. Vor Kurzem geriet Justin ebenfalls in die Kritik, weil er in einem Beitrag gestand, seiner Frau einst gesagt zu haben, dass sie nie das Cover der Vogue zieren würde – eine Aussage, die er inzwischen bereut. Trotz dieser kleinen Fehlschläge scheint das Paar ihren Weg gefunden zu haben. Während Hailey beruflich durchstartet, sorgt Justin immer wieder für musikalische Überraschungen – zuletzt mit seinem Gastauftritt bei SZA (35). Auch wenn die Gerüchte um das Paar nicht verstummen, wirken sie auf dem aktuellen Foto glücklicher denn je.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

ActionPress / John Angelillo / UPI Justin und Hailey Bieber im September 2024

