Fankritik: Justin Bieber ändert kontroversen Post für Hailey

Justin Bieber (31) hat sich mit einem Instagram-Post über seine Frau Hailey Bieber (28) in die Kritik seiner Fans gebracht. In dem kontroversen Beitrag kommentierte der Sänger ausgerechnet ihren großen Meilenstein, das erste Vogue-Cover des Models, mit sehr privaten Details. Schnell hagelte es negatives Feedback. Nach dem Shitstorm hat Justin nun die Bildunterschrift abgeändert – statt der ursprünglichen Erklärung bleibt nur eine Reihe von Emojis übrig. Auch dabei bleibt die Aufmerksamkeit der Fans allerdings nicht aus. "Nicht sein Ernst, dachte wohl, keiner merkt es", schreibt ein Nutzer.

In dem ursprünglichen Text erzählte Justin, dass er Hailey während eines früheren Streits an den Kopf geworfen habe, sie würde es nie auf das Cover des Magazins schaffen. "Igitt, ich weiß, so gemein", kommentierte er sein eigenes Verhalten. Er bat Hailey um Vergebung und erklärte, dass der Streit ihn gelehrt habe, dass es nicht helfe, "gleichziehen" zu wollen. Dennoch stieß dieser Einblick bei seinen Followern auf wenig Verständnis. Viele Fans fanden es unsensibel, dass Justin die Leistung seiner Frau in den Kontext eines alten Streits setzte und diese intime Information überhaupt öffentlich machte. Kommentare wie "Warum würdest du sowas posten… Leg bitte das Handy weg" und "Manche Dinge sollten privat bleiben" häuften sich unter seinem Beitrag.

Die Ehe zwischen Justin und Hailey steht mit solchen Aktionen regelmäßig im Fokus der Öffentlichkeit. Trotz des Zwischenfalls fanden beide in einem aktuellen Interview mit Vogue positive Worte über ihre Beziehung. Der "Yummy"-Interpret nannte die Heirat mit seiner Liebsten "die klügste Entscheidung", die er je getroffen habe. Hailey betonte, wie sehr sich ihre Verbindung durch ihre Elternrolle verstärkt habe.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues an Ostern, 2025

