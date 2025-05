So kümmert sich Machine Gun Kelly um das Fieber seines Babys

Machine Gun Kelly (35) gewährte bei den American Music Awards am 26. Mai seltene Einblicke in sein Leben als frischgebackener Vater. Der 35-jährige Rapper ist seit acht Wochen stolzer Papa einer kleinen Tochter, die er gemeinsam mit Schauspielerin Megan Fox (39) hat. In einem Interview verriet er, dass seine Tochter aktuell leichtes Fieber habe. Doch der Musiker zeigte sich gelassen: "Dem Baby geht es gut. Sie hat ein bisschen Fieber, also laufe ich jetzt schnell über den Teppich und dann geht es zurück. Ich gebe ihr meine Pheromone, und dann wird sie schon wieder gesund", erklärte er mit einem Augenzwinkern gegenüber E! News.

In einem weiteren Gespräch mit Access zeigte sich der zweifache Vater überglücklich: "Ich bin einfach so begeistert", sagte er über das Leben mit seinem Nachwuchs. MGK, der auch Vater der 15-jährigen Casie ist, schwärmte erneut von seiner Rolle als Vater: "Sie riechen so gut", scherzte er. Für spekulative Verwirrung sorgte kürzlich ein Instagram-Post zur Geburt seiner Tochter: Nach einem vermeintlichen Hinweis auf den Namen "Celestial Seed" stellte der Rapper klar, dass der tatsächliche Name vorerst geheim bleibt. Megan wolle ihn bekannt geben, sobald der richtige Moment gekommen sei.

Megan Fox, die bereits Mutter von drei Kindern aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Brian Austin Green (51) ist, hat ihre Freude über die Geburt ebenfalls geteilt. Für Machine Gun Kelly markiert die Ankunft des neuen Familienmitglieds einen Neuanfang. Der Musiker, der sich in seinen Texten oft mit tiefgehenden und emotionalen Themen beschäftigt, scheint nun im familiären Glück angekommen zu sein. Über seine Rolle als Vater sagte er: "Ich war einfach dazu bestimmt, Vater zu sein." Dieses stolze Eingeständnis offenbart eine ganz neue, weiche Seite des sonst für seine exzentrische Art bekannten Künstlers.

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, 2022

