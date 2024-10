Kurz nach Geburt hat Jennifer Lange schon wieder ein Sixpack

Jennifer Lange (31) zeigt, was sie hat! Das ehemalige Bachelor-Girl durfte Anfang September zusammen mit Ehemann Darius Zander (40) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Nun teilt die frischgebackene Mama einige Schnappschüsse auf Instagram und zeigt dabei ganz nebenher, wie durchtrainiert sie bereits ist. Auf einem der Fotos posiert die Beauty in Leggings und einem Sport-BH vor dem Spiegel. Dabei sind ihre stählernen Bauchmuskeln kaum zu übersehen – nur wenige Wochen nach der Geburt hat Jennifer wieder ein Sixpack. Dabei strahlt sie glücklich in die Kamera.

Die Fans sind begeistert von dem kleinen Einblick in das Leben der Influencerin. "Wie gut kann man aussehen?", "Du schaust so glücklich aus", "Jetzt schon so schön schlank" und "Wow, wie geht das bitte?" sind nur vier der zahlreichen begeisterten Kommentare unter der Bilderreihe. "So schnell wieder so einen tollen Body. Herzlichen Glückwunsch, du strahlst so viel Glück aus", schwärmt zudem ein weiterer Nutzer.

Jennifer nahm 2019 an der Datingshow "Der Bachelor" teil und bekam von Andrej Mangold (37) die letzte Rose. Im darauffolgenden Jahr trennten sich die beiden jedoch. Seit 2021 ist sie mit Darius zusammen – die Schwangerschaft verkündeten sie im Februar dieses Jahres. Einige Monate später hatte das Warten dann endlich ein Ende: Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs erblickte das Licht der Welt. Das verkündeten die Turteltauben mit einem Schnappschuss nach der Entbindung. "Anton kam am 02. September um 20:06 Uhr zu Hause zur Welt. Wir können unser Glück nicht in Worte fassen", schrieben sie dazu auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Darius Zander, Jennifer Lange und ihr Sohn Anton im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige