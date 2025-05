Fans wünschen sich Liebes-Comeback von Rebecca Ries und Gök

Göktug Göker und Rebecca Ries lassen ihre Fans über ein mögliches Liebes-Comeback spekulieren. Die beiden Reality-TV-Persönlichkeiten hatten erst vor wenigen Wochen ihre Trennung bekannt gemacht, kurz nach der Geburt ihres ersten Nachwuchses. Doch am Vatertag sorgte Göktug für neue Hoffnung bei seinen Followern. Er teilte ein Bild auf Instagram, auf dem er gemeinsam mit Rebecca und ihrem neugeborenen Sohn Malik zu sehen ist.

Das Foto zeigt die kleine Familie in einem ruhigen Moment, ohne große Worte – dafür mit umso mehr Emotionen, wie die Fans in der Kommentarspalte betonen. Unzählige Nutzer wünschen sich in den Kommentaren, dass Göktug und Rebecca wieder zueinanderfinden. "Ihr seid zu süß, ich hoffe, ihr schafft das", liest man dort beispielsweise, oder "Wie er sie anschaut, da ist noch Liebe. Kämpft für euch und euren Sohn." Dass die beiden sich augenscheinlich für ihren Sprössling zusammenraufen, kommt bei ihren Fans gut an.

Dass die Beziehung der beiden nicht einfach war, machte Rebecca bereits in der Vergangenheit auf ihren sozialen Kanälen deutlich. So teilte sie vor wenigen Tagen ein umfangreiches Statement in den sozialen Medien, in dem sie unter anderem darauf einging, dass sie sich wegen des Liebes-Aus große Vorwürfe macht. Auch Gök betonte in einem Clip auf Instagram: "Mir geht es mit der Situation gar nicht gut."

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und ihr Sohn Malik, Mai 2025

Instagram / goektugoeker "Temptation Island"-Verführer Göktug Göker und sein Sohn Malik

