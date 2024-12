Heidi Klum ist mit 51 noch nicht in ihren Wechseljahren

Model und Moderatorin Heidi Klum (51) hat kürzlich offen über ihre Erfahrungen mit dem Älterwerden gesprochen. In einem Interview mit dem Magazin Madame erzählte die 51-Jährige: "Ich warte immer noch darauf, dass ich in die Wechseljahre komme, Hitzewallungen und so weiter bekomme." Dieser Umstand mache die Mutter von vier Kindern neugierig, besonders, da ihr Energielevel nach wie vor ungebrochen hoch sei.

Die Germany's Next Topmodel-Moderatorin spekulierte im Madame-Interview darüber, ob ihre regelmäßigen Gesundheits-Checks zu den ausbleibenden Wechseljahre-Symptomen beitragen würden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom lasse sie regelmäßig Untersuchungen durchführen, bei denen eventuelle Mängel festgestellt und behandelt werden würden. Oft habe man bei ihr einen Mangel an Vitamin D und Eisen festgestellt. Dazu erklärte Heidi: "Vielleicht geht es mir so gut, weil ich hochdosiertes Vitamin D und Eisen-Infusionen bekomme." Weiter gibt Heidi preis, dass auch ihre Mutter damals keine Beschwerden während der Wechseljahre gehabt habe, was sie hoffen lasse, dass es bei ihr ähnlich sein könnte.

Heidi, die ihre Karriere als Model in den 90er Jahren begann, hat sich nicht nur auf den Laufstegen der Welt einen Namen gemacht. Mit ihrer Show "Germany`s Next Topmodel" oder dem Jury-Job bei America’s Got Talent hat sie sich erfolgreich als Geschäftsfrau und TV-Persönlichkeit etabliert. Seit 2019 ist die gebürtige Bergisch Gladbacherin mit dem Musiker Tom Kaulitz (35) verheiratet und lebt mit ihm gemeinsam in Los Angeles. Obwohl Heidi mit Ehemann, Kindern und Karriere alle Hände voll zu tun hat, beschrieb sie gegenüber Madame ihr Energielevel auf einer Skala von eins bis zehn als "ungebrochen eine zehn". Ihre positive Einstellung und ihr aktiver Lebensstil könnten ebenfalls dazu beitragen, dass sie sich auch mit über 50 noch so fit und vital fühlt.

Instagram / heidiklum Erna Klum und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Henry Samuel und seine Mutter Heidi Klum

