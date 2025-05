"City of Love": Lola Weippert moderiert bald eine neue Show

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Lola Weippert (29) in Zukunft nicht mehr das Gesicht von Temptation Island sein wird. Nach jahrelanger Moderation des TV-Experiments gibt die Beauty den Job an Kollegin Janin Ullmann (43) ab. Seitdem sind Lolas Fans ganz gespannt darauf, zu erfahren, wie es beruflich mit ihr weitergehen wird. Der SWR klärt nun auf: Schon bald startet eine neue Datingshow namens "City of Love" für die ARD-Mediathek, moderiert von der Blondine.

Allzu viel verrät die Ankündigung noch nicht. Jedoch fordert sie Singles zwischen 30 und 40 Jahren auf, die "Lust auf ein Blind Date vor laufender Kamera" und "Spaß an einem Städtetrip nach Stuttgart, Frankfurt oder München" haben. Besonders gefragt sind Teilnehmer, die in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen oder Bayern wohnen. Klingt nach einem neuen Abenteuer – auch für Lola. Obwohl die TV-Bekanntheit dem Thema Liebe und Dating treu bleibt, scheint "City of Love" nichts mit "Temptation Island" gemeinsam zu haben.

Die Reaktionen der Fans auf den Moderationswechsel von "Temptation Island" fielen gemischt aus. Während einige traurig waren, Lola in Zukunft nicht mehr am berüchtigten Lagerfeuer sitzen zu sehen, freuten sich viele auch darüber, dass Janin nun das Zepter übernehmen wird. "Ich finds super! Mir hat Janin schon immer gefallen als Moderatorin", kommentierte ein User die News auf Instagram. Janin ist einem breiten Publikum durch ihre Zeit bei VIVA bekannt – schon Anfang der 2000er-Jahre moderierte sie bei dem Musiksender verschiedene Shows. Seit 2022 ist sie zudem das Gesicht der Realityshow Make Love, Fake Love. Manche Zuschauer erhoffen sich durch die neue Moderation auch frischen Wind. "Endlich… Lola war immer auf der Seite der Frauen, obwohl manche echt nicht ohne waren", klagte ein Nutzer.

Getty Images Lola Weippert, September 2024

Getty Images Janin Ullmann im Mai 2025

