Nicht deutsch: Das sind Lisa Marie Akkayas echte Wurzeln

Lisa Marie Straube (24), heute bekannt als Lisa Marie Akkaya, ist eine der bekanntesten Social-Media-Stars Deutschlands. Doch obwohl ihr Name deutsche Wurzeln vermuten lässt, liegt die Herkunft ihrer Familie völlig woanders. Wie die Influencerin kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram verriet, stammen ihre Eltern ursprünglich sogar aus verschiedenen Ländern. "Mama ist Niederländerin und Papa aus der Türkei. Lustigerweise sind beide adoptiert, daher die deutschen Namen", erklärte Lisa völlig offen ihre Herkunft. "Meine Mama heißt jetzt zum Beispiel Anja, aber hieß vorher Nicoline", fügte sie hinzu.

Auf die Frage, ob sie ihre leiblichen Großeltern kenne, fand die Ehefrau von Furkan Akkaya (24) nachdenkliche Worte. "Für mich waren meine Omas und Opas meine 'richtigen'. Ich hätte mir niemals bessere Großeltern vorstellen können", sagte sie und schilderte dabei die enge Beziehung zu den Adoptiveltern ihrer eigenen Eltern. Besonders ihre Oma spielte eine herausragende Rolle in ihrem Leben und sei ihre "beste Freundin und absoluter Lieblingsmensch" gewesen. Dennoch hat Lisa nie herausgefunden, wer ihre leiblichen niederländischen und türkischen Großeltern sind, und bat um Verständnis für ein gewisses Interesse daran: "Man wünscht sich natürlich wenigstens mal zu sehen, wie die leibliche Familie so aussieht, ob mir jemand ähnlich sieht und so weiter."

Abseits ihrer Wurzeln gibt die 24-Jährige gerne kleine Einblicke in ihr Privatleben, in dem die Familie eine große Rolle spielt. So erwarten die Internetbekanntheit und ihr Liebster aktuell sogar ihren zweiten Nachwuchs. Vor Kurzem musste Lisa jedoch einen besonders beängstigenden Moment während ihrer Schwangerschaft überstehen. Wie sie ihren Followern auf Instagram mitteilte, begann der Geburtsvorgang, obwohl sie erst im sechsten Monat war. "Um ehrlich zu sein: Mir geht es heute beschissen", berichtete sie ganz offen in ihrer Story. Nach einem Krankenhausaufenthalt konnte eine Frühgeburt aber abgewendet werden.

Instagram / lisa.straube Lisa-Marie und Furkan Akkaya im Dezember 2024

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025

