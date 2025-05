Zweites Kind: Das freut Lisa und Furkan Akkaya am meisten

Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (24) erwarten ihr zweites Kind – und könnten kaum glücklicher sein. Das Reality-TV-Paar verkündete kürzlich, dass ihre Familie bald zu viert sein wird. Im Gespräch mit Promiflash verrieten sie, dass sie sich besonders darauf freuen, ihre Kinder gemeinsam aufwachsen zu sehen. "Wir freuen uns schon sehr, wenn die beiden Kinder in einem Alter sind, in dem sie miteinander toben können und mit den Hunden gemeinsam Dubai unsicher machen", erklärten die beiden, die aktuell in der Wüstenmetropole leben.

Das Paar, das durch seine Auftritte in der Reality-TV-Welt bekannt wurde, blickt also voller Vorfreude in die Zukunft. In ihrem neuen Alltag als Eltern lassen Lisa und Furkan ihre Fans regelmäßig daran teilhaben. Sie machten kein Geheimnis daraus, dass die Geburt ihres ersten Kindes nicht einfach gewesen war und Lisa dabei auch körperlich an ihre Grenzen gegangen ist. Doch die Freude über das Familienglück rückt all die Herausforderungen der Vergangenheit in den Hintergrund.

Seitdem teilt Lisa in öffentlichen Statements und auf Social Media immer wieder ehrliche Einblicke in ihr Leben als Mutter. Die erste Zeit nach der Geburt war nicht leicht – sie hatte mit den Folgen eines notwendigen Dammschnitts zu kämpfen. Trotzdem schwärmt Lisa regelmäßig vom Muttersein, das sie als "größtes Geschenk" bezeichnet. Gemeinsam mit Furkan genießt sie ganz offensichtlich das Leben als junge Familie und freut sich auf alles, was das wachsende Familienglück noch bereithält.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Furkan Akkaya und ihr Sohn im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025

Anzeige Anzeige