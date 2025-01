Das sind die Neuzugänge in "And Just Like That"-Staffel drei

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der HBO-Erfolgsserie And Just Like That laufen auf Hochtouren, und Fans können sich auf zahlreiche Veränderungen freuen. Wie Serienschöpfer Michael Patrick King gegenüber Entertainment Weekly verriet, steht die neue Staffel ganz im Zeichen von "Neuanfängen". "Alles ist neu!", erklärte er. Neben langjährigen Stars wie Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York Goldenblatt) und Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) bereichert eine Vielzahl prominenter Neuzugänge den Cast. Mit dabei sind unter anderem Broadway-Ikone Patti LuPone, Komikerin Kristen Schaal sowie Logan Marshall-Green (48) und Mehcad Brooks. Dosierte Andeutungen von King lassen darauf schließen, dass sowohl neue Romanzen als auch unerwartete Hindernisse für bestehende Beziehungen im Mittelpunkt stehen werden.

Die Serie wird erneut humorvoll und tiefgründig das Thema Dating im Alter von 50 Jahren beleuchten, das in der vergangenen Staffel unter anderem durch Miranda und die BBC-Produzentin Joy, gespielt von Dolly Wells, angedeutet wurde. Nach einer Beförderung ihrer Charaktere erhalten Joy und auch Anthonys Love-Interest Giuseppe, dessen Rolle Sebastiano Pigazzi übernimmt, in der neuen Staffel mehr Raum für Entwicklung. Hingegen müssen sich Fans von Che Diaz und Nya Wallace, also Sara Ramírez (49) und Karen Pittman verabschieden. Beide Darstellerinnen sind nicht mehr Teil des Hauptcasts, obwohl Michael hinzufügte, dass "New York City Menschen manchmal einfach auf verschiedene Lebenswege führt". Ob John Corbett (63) alias Aidan Shaw wieder eine größere Rolle spielen wird, bleibt dagegen unklar. Zwar wurde der Schauspieler am Set gesichtet, doch eine offizielle Bestätigung seiner Rückkehr gibt es bislang nicht.

Seit dem Start von Sex and the City vor über 20 Jahren hat die Serie eine beispiellose Resonanz gefunden, auch aufgrund ihres ikonischen Trios rund um Sarah Jessica Parker. Die Schauspielerin betonte in der Vergangenheit immer wieder, wie sehr die Rolle der Carrie Bradshaw ihren Erfolg geprägt hatte. Ebenso kämpfte Cynthia Nixon dafür, dass ihre Figur Miranda an Tiefe gewinnt, besonders im Umgang mit zeitgenössischen Themen wie Sexualität und Lebenskrisen. Darüber hinaus nahm Kristin Davis, in der Show bekannt als Charlotte, nie ein Blatt vor den Mund, wenn es um ihre eigenen Herausforderungen als Schauspielerin und Mutter ging. Alle drei Stars schätzen die enge Freundschaft, die sich privat über Jahre entwickelte, und auch ein Grund sein dürfte, warum sie weiterhin mit Leidenschaft Teil des Projekts sind.

MEGA Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

