Guter Schwiegersohn: Nikola Glumac zeigt Kims Mama Dubai

Nikola Glumac (29) zeigt sich aktuell von seiner charmanten Seite und kümmert sich rührend um die Mutter seiner Verlobten, der ehemaligen Stewardess Kim Virginia Hartung (29), die derzeit zu Besuch in Dubai ist. Nach der gemeinsamen Rundreise durch mehrere Länder haben die beiden Reality-TV-Stars ihr Zuhause in der Wüstenmetropole wieder bezogen und begrüßen jetzt Kims Mama. Nikola dokumentiert den Familienbesuch auf Instagram und nimmt seine künftige Schwiegermutter mit zum Essen, auf einen ausgiebigen Bummel durch die berühmte Dubai Mall und plant weitere Ausflüge, um ihr die schönsten Plätze der Stadt zu zeigen. "Ich möchte einfach, dass sie sich hier richtig wohlfühlt und eine richtig schöne Zeit hat, solange sie da ist", gibt Nikola als Motivation an. Auch eine Fahrt im Ferrari zum Strand stand auf dem Programm – doch die Schwiegermutter in spe hat einen eigenen Favoriten: "Auch schön, also auch der Ausblick, aber der Strand in Abu Dhabi ist schöner."

Hinter den lockeren Erkundungstouren steckt offenbar echter Einsatz von Nikola, seinem Image als "TV-Casanova" zum Trotz. Statt Partyabenden oder Rampenlicht setzt er momentan auf Zeit mit der Familie und gibt augenscheinlich alles, damit sich Kims Mama in der für sie noch ungewohnten Umgebung entspannen kann. Über Social Media bekommen die Fans nun nach einem öffentlich ausgetragenen Streit der beiden Reality-Turteltäubchen einen Einblick in das harmonische Miteinander: vom gemeinsamen Vorbereiten kleiner Unternehmungen bis zu spontanen Restaurantbesuchen – immer mit Kim und ihrer Mutter im Mittelpunkt. Besonders ins Auge fällt, wie sehr Nikola bemüht ist, zwischen actionreichen Ausflügen und gemütlichen Momenten einen guten Draht auch zu seiner zukünftigen Schwiegermutter aufzubauen.

Schon in der jüngsten Vergangenheit sorgten Nikola und Kim mit ihrer Rückkehr nach ihrer ausgedehnten Weltreise für Schlagzeilen: Für die Auswanderer ist Dubai längst zum Lebensmittelpunkt und Wohlfühlort geworden. Nach Stationen in Australien und auf Fidschi hatten sich beide zuletzt darauf gefreut, wieder ihren Alltag in den Emiraten aufnehmen zu können. Jetzt scheint das Familienleben für Nikola und Kim weiter im Mittelpunkt zu stehen – nicht nur zu zweit, sondern mit Familie im Gepäck. Für das Paar, das vor allem durch Reality-Shows wie Are You The One – Reality Stars in Love bekannt wurde, steht das nächste große Lebenskapitel an. Denn: Die beiden erwarten ihr erstes Kind.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac mit ihrem Ultraschallbild, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige