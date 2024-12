Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat Alexander Runow wird Vater

Alexander Runow (29) hat allen Grund zur Freude! Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat erwartet sein erstes Kind. Diese tolle Neuigkeit verkündet Alex jetzt voller Stolz auf seinem Instagram-Profil. "Jetzt ist es wohl so weit... Ich werde Vater", freut sich der Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer und verrät sogleich das Geschlecht seines ungeborenen Babys: "Von einem tollen Sohn." Er zeigte seiner Community außerdem ein Ultraschallfoto.

Zudem verdeutlicht Alexander, wie glücklich er im Moment ist. "Die letzten Monate hat sich viel getan – und die nächsten Monate und Jahre noch mehr. Ich kann es nicht glauben, aber ich bin stolz darauf, wie jetzt alles gekommen ist", erklärt der Influencer und richtet eine Liebeserklärung an seinen Sohn und dessen Mutter: "Ich liebe dich! Ich liebe euch, meine kleine Familie."

In der Vergangenheit hat Alex schon mehrmals nach der großen Liebe im TV gesucht – jedoch vergeblich. Im Jahr 2023 buhlte der Mannheimer bei "Die Bachelorette" um die Gunst der Rosenverteilerin Jennifer Saro (28). In diesem Jahr wagte er dann einen neuen Versuch und flirtete bei "Are You The One – Reality Stars in Love" vor laufenden Kameras.

Instagram / alexander_runow Ultraschallfoto von Alexander Runows Baby, Dezember 2024

RTL Alexander Runow, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

