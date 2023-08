Keine Zukunft: Alex war "glücklich" über Bachelorette-Aus!

Alexander Runow (27) blickt positiv auf seine Zeit bei der Bachelorette zurück. Zunächst sah es so aus, als würde es zwischen dem Koch und Jennifer Saro so richtig viben – doch nach einem Einzeldate mit Vorab-Rose war der Ofen plötzlich aus. Deswegen musste er die Show in der vergangenen Folge auch verlassen. Mit Promiflash spricht Alex über sein Ende bei der Bachelorette.

"Ich war tatsächlich gar nicht so enttäuscht, sondern schon auch etwas glücklich, nach Hause fliegen zu können", betont Alex im Promiflash-Interview. Er habe sich sowieso keine Zukunft mit Jenni vorstellen können und die anderen Kandidaten seien weiter mit ihr gewesen: "Ich denke, dass wir beide doch weiter weg waren, als wir dachten." Rückblickend wäre der Mannheimer gerne mehr auf die Rosenkavalierin zugegangen, um doch noch einen gemeinsamen Nenner mit ihr zu finden.

Im Gegensatz zu Alex selbst finden es die Fans aber durchaus sehr traurig, dass er die Show verlassen musste. "So schade, du warst mit Abstand der beste Kandidat, der jemals dabei war", "Du bist ab Folge eins schon der absolute Favorit gewesen" und "Mit Abstand der sympathischste Kandidat der Staffel", waren nur einige der enttäuschten Kommentare nach seinem Exit auf Instagram.

RTL Jennifer Saro und Alexander Runow bei "Die Bachelorette" 2023

RTL Alexander Runow, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

RTL Jennifer Saro bei "Die Bachelorette", 2023

