Vorab-Rose bedeutete "Bachelorette"-Alex mehr als die Erste

Alexander Runow (27) fühlte sich geehrt! Der Blondschopf ist Kandidat in der aktuellen Staffel der Bachelorette. Dort kämpft er mit anderen Männern um das Herz der Singlelady Jennifer Saro. In der vergangenen Folge standen die ersten Einzeldates an und der Mannheimer überzeugte die Beauty offenbar so sehr, dass dieser bereits vor der Entscheidungsnacht eine Rose bekam. Promiflash verriet Alexander, wie er sich dabei fühlte.

Im Interview mit Promiflash meinte der 27-Jährige: "In diesem Moment ging mir viel durch den Kopf. Warum ich? Mag sie mich? Hat sie so großes Interesse an mir?" Außerdem erklärte er, dass er diese Geste sehr zu schätzen wisse: "Die Rose hat mehr bedeutet als die erste, weil es sehr schön ist, als Erstes vorab auserwählt zu werden."

Doch der Koch war während des Dates auch sehr nervös. "Alles war so neu für mich und aufregend", gab er zu und ergänzte: "Ich habe versucht, mich zu konzentrieren, aber die Aussicht, die Frau, der Vibe – das alles war wirklich außergewöhnlich."

Anzeige

RTL Jennifer Saro und Alexander Runow bei "Die Bachelorette" 2023

Anzeige

Instagram / alexander_runow Alexander Runow, Februar 2023

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de