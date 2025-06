Nervenkitzel pur: "Squid Game"-Trailer zeigt neue Spiele

Das große Finale von Squid Game rückt immer näher. Auf dem Fan-Event Tudum veröffentlicht Netflix jetzt den ersten richtigen Trailer zur dritten und finalen Staffel des Thrillers aus Südkorea. Und der hat es in sich, denn offenbar kurbelten die Produzenten die Brutalität noch mal ordentlich an. Gleich in den ersten Sekunden stehen die Spieler wieder der übergroßen Puppe gegenüber, die bereits aus dem Spiel "Rotes Licht, grünes Licht" bekannt ist. Aber natürlich gibt es auch brandneue Herausforderungen, in denen die Charaktere um ihr Leben spielen: Zu sehen ist eine Art Seilspringen auf einer schmalen Plattform und ein unheimliches Labyrinth mit Sternenhimmel.

Natürlich sind auch die bekannten Figuren in dem Trailer wiederzusehen. Allen voran Protagonist Seong Gi-hun (Lee Jung-jae, 52). Er steht auch in der dritten Staffel wieder im Mittelpunkt. Unter anderem ist zu sehen, wie er wütend durch den riesigen Schlafsaal auf die Wachen zuläuft und ruft: "Warum habt ihr mich nicht getötet? Warum habt ihr nur mich am Leben gelassen?" Aber besonders eine Schlüsselszene regt die Fans der düsteren Serie schon jetzt fleißig zum Spekulieren an. Gi-hun wird bewusstlos in einem schwarzen Sarg zurück zu den Mitspielern gebracht. Im Hintergrund ist das Geschrei eines Babys zu hören. Vor Rätsel gestellt werden die Zuschauer auch durch den geheimnisvollen Frontmann (Lee Byung-hun), dessen Absichten nach wie vor nicht ganz klar sind.

Gedulden müssen sich die Fans nur noch wenige Wochen: Das finale "Squid Game"-Kapitel startet schon am 27. Juni. Die Serie gilt seit ihrem Release 2021 als eines der erfolgreichsten Netflix-Formate überhaupt. Deshalb fackelte der Streaming-Riese nicht lange und gab bald eine zweite Staffel in Auftrag, die im Dezember 2024 ihre Premiere feierte. Grundsätzlich erzählt "Squid Game" die Geschichten von Menschen mit finanziellen Problemen, die mit der Aussicht auf ein gigantisches Preisgeld in die Fänge der Spielmacher gelockt werden. Darunter auch der hoch verschuldete Gi-hun. Was die Teilnehmer erst vor Ort erfahren: Sie müssen Kinderspiele spielen und es geht um Leben oder Tod. Wer verliert, wird auf brutalste Weise hingerichtet. Gi-hun entscheidet in der zweiten Staffel nach seinem Sieg in der ersten, die Drahtzieher hinter den Spielen zu entlarven und ans Messer zu liefern.

Noh Ju-han / Netflix, © 2025 Netflix, Inc. Lee Jung-jae in "Squid Game"

Noh Ju-han / Netflix, © 2025 Netflix, Inc. Szene aus der dritten "Squid Game"-Staffel

