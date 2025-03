Nachdenklich? Bruce Willis nach 70. Geburtstag gesichtet

Vor nur wenigen Tagen feierte Bruce Willis (70) noch ausgelassen seinen Geburtstag sowie seinen 16. Hochzeitstag. Kurz darauf scheint die Stimmung des "Stirb langsam"-Stars aber getrübt zu sein. Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Hollywood-Legende am gestrigen Sonntag. In legerem Outfit und mit Baseballcap gekleidet sitzt Bruce auf dem Beifahrersitz seines Autos, während er von seinem Bodyguard durch Los Angeles gefahren wird. Sein Gesichtsausdruck scheint dabei alles andere als glücklich: Nachdenklich und deprimiert wirkend schaut er aus dem Fenster.

Hat den Hollywoodstar nach den ereignisreichen Tagen mit Familie und Freunden etwa der Blues gepackt? Auch wenn der 70-Jährige augenscheinlich alles hat, was er sich nur wünschen kann, ist auch sein Leben nicht sorgenfrei. Schon im Februar 2023 wurde bekannt, dass der Schauspieler an einer frontotemporalen Demenz leidet. Bereits ein Jahr zuvor hatte Bruce sich aufgrund einer Aphasie – einer Krankheit, bei der die Betroffenen in ihrer Fähigkeit zu sprechen und zu schreiben beeinträchtigt werden – aus dem Film-Business zurückgezogen. Mit den Folgen dieser beiden Erkrankungen hat Bruce nach wie vor schwer zu kämpfen.

Seine Familie setzte trotzdem alles daran, dem in Deutschland geborenen Hollywoodstar einen ganz besonderen Geburtstag zu bereiten. Nicht nur seine fünf Töchter Rumer (36), Scout LaRue (33), Tallulah (31), Mabel (12) und Evelyn (10) feierten gemeinsam mit ihrem Dad, auch seine Ex-Frau Demi Moore (62) und natürlich seine Ehefrau Emma Heming (46) verbrachten den Tag mit ihm. Ihrem Hochzeitstag schenkte Emma am Samstag besondere Beachtung – und teilte emotionale Worte an ihren Mann. "Heute sind es 16 Jahre mit der Liebe meines Lebens. Wir haben monumentale Höhen und verheerende Tiefen erlebt und dennoch etwas Zeitloses geschaffen", schrieb sie zu einem niedlichen Foto des Paares auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Willis in London, Januar 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Frau Emma Heming im März 2025