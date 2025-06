Berufliche Zukunft: Das planen Brooklyn und Nicola Beckham

Brooklyn (26) und Nicola Peltz-Beckham (30) geben in der aktuellen Ausgabe des Magazins Glamour spannende Einblicke in ihre beruflichen Visionen. Während Brooklyn davon träumt, mit einem eigenen Fish-and-Chips-Laden ein Stück britische Kultur nach Los Angeles zu bringen, plant Nicola, ihren Fokus künftig auf die Regiearbeit zu legen. "Schauspiel wird meine erste große Liebe bleiben", erklärt sie und ergänzt, dass sie bei ihrem nächsten Regieprojekt nicht mehr vor der Kamera stehen möchte. Die beiden strahlen auf dem Cover der Ausgabe in Anlehnung an das Thema Liebe und zeigen ihre enge Verbundenheit.

Dass bei ihnen auch der Spaß nicht zu kurz kommt, bewiesen die beiden bei der Diskussion um eine mögliche berufliche Zusammenarbeit. Nicola plaudert aus, dass Brooklyn für eine Szene in ihrem Regieprojekt "Lola" vorsprechen wollte, diese jedoch aufgrund seines "britischen" Auftretens und seiner extravaganten Darbietung nicht ins Konzept gepasst habe. Dennoch schließt sie künftige Projekte, bei denen sie als Regisseurin arbeitet und Brooklyn vor der Kamera steht, nicht aus. Brooklyn zeigt sich von der Idee begeistert und scherzt, er würde dann seinen "inneren James Dean (✝24)" zum Leben erwecken.

Abseits ihrer beruflichen Ambitionen steht das Paar regelmäßig im Fokus der Öffentlichkeit, sei es durch berufliche oder familiäre Schlagzeilen. Kürzlich sorgte Brooklyn für Verwunderung, als er auf einem bedeutenden Familienereignis nicht anwesend war und stattdessen durch ein Social-Media-Video auf sich aufmerksam machte. Sein Videoinhalt, der sich in einem ganz anderen Kontext bewegte, stieß teilweise auf Unverständnis. Es zeigt jedoch, dass Brooklyn und Nicola ihren eigenen Weg gehen – sei es in privater, beruflicher oder öffentlicher Hinsicht.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im April 2025

