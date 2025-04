Nach Walentina: Can Kaplan sucht jetzt die Frau fürs Leben

Seit seiner Trennung von Walentina Doronina (24) im vergangenen Sommer ist Can Kaplan offiziell Single. An seinem Beziehungsstatus würde der Unternehmer aber wohl gerne etwas ändern, wie er nun in seiner Instagram-Story verrät. "Wie ihr wisst, habe ich in meiner vergangenen Beziehung ins Klo gegriffen. Aber ich bin jetzt 28 – und möchte auch die Frau fürs Leben finden", erzählt er.

Dass es nicht so einfach ist, die perfekte Partnerin zu finden, sei Can absolut bewusst. "Da stellt sich mir die Frage – ich gehe nicht oft feiern, ich gehe nicht in Bars, ich bin auf keiner Dating-Plattform – wie findet man eine vernünftige Frau in der heutigen Zeit?", wendet er sich Hilfe suchend an seine Community und bittet um Tipps. Dazu startet er sogar eine Umfrage. Die Antwortmöglichkeiten: "Auf Dating-Plattform anmelden", "Frauen aktiver ansprechen", "an Datingshow teilnehmen" oder "Bewerbung via E-Mail wie Jeremy Fragrance (36)".

Ob Can auf dem klassischen Weg eine Frau kennenlernen wird oder er doch bald in einem Dating-Format im TV zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Schon bald wird der 28-Jährige nun erst mal bei Kampf der Realitystars antreten. In diesem Jahr, moderiert von Arabella Kiesbauer (56), wird ab dem 7. Mai wieder alles gegeben, um das heiß begehrte Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Mit Can kämpfen unter anderem Tara Tabitha (32), Martin Semmelrogge (69) und Jonathan Steinig (29) um den Sieg.

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan im November 2023

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan im November 2024

