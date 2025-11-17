David Harbour in der Kritik: Ex-Freundin erhebt Vorwürfe

Alison Sudol (40), bekannt als Musikerin unter dem Namen A Fine Frenzy und als Schauspielerin aus den Phantastische Tierwesen-Filmen, hat in einer Reihe von Instagram-Posts belastende Einblicke in ihre frühere Beziehung mit dem Schauspieler David Harbour (50) gewährt. Die beiden hatten 2018 angefangen, sich zu daten, trennten sich jedoch Berichten zufolge im Juli 2019. In einem Beitrag schrieb Alison: "Es war das Ende einer Beziehung, aber ich wusste es noch nicht", und ergänzte, dass sie schon damals "so verwirrt" gewesen sei. Sie bezeichnete ihre Erfahrungen als eine Beziehung, die von Mobbing geprägt war und ihre persönliche Stärke auf eine harte Probe stellte.

Die jüngsten Aussagen von Alison fügen sich in eine Reihe von Vorwürfen ein, die zuletzt auch von anderen Personen aus Davids Umfeld erhoben wurden. So hatte das Magazin Variety über eine Untersuchung wegen angeblichen Mobbings berichtet, bei der es um Vorwürfe von Davids Stranger Things-Kollegin Millie Bobby Brown (21) ging. Diese Vorwürfe wurden laut dem Bericht mittlerweile untersucht und beigelegt. Alisons Äußerungen wurden nicht nur von ihrer Community unterstützt; auch Davids Ex Lily Allen (40) selbst reagierte mit einem Herz-Emoji auf den Beitrag, was für Aufmerksamkeit sorgte.

In ihren Instagram-Beiträgen schreibt Alison, wie wichtig es für sie war, nach dieser schwierigen Erfahrung zu wachsen und ein gesünderes, liebevolles Umfeld für sich zu schaffen. Dabei erwähnte sie, dass sie heute Familie hat und anders auf Konfrontationen reagiere, als sie es früher getan hätte. Alisons Worte zeigen, wie sie sich nicht nur räumlich, sondern auch emotional von der Vergangenheit entfernt hat: "Ich habe mich neu aufgebaut und gelernt, was es heißt, in einer freundlichen, gesunden Beziehung zu lieben und geliebt zu werden." Die Musikerin reflektierte zudem darüber, wie ihre Kinder sie dazu inspiriert haben, für sich und ihre Überzeugungen einzustehen.

Collage: Getty Images / Michael Loccisano, Getty Images Collage: Alison Sudol und David Harbour

Photo by Netflix via Getty Images David Harbour und Alison Sudol

