Lily Allens Ex-Mann David: Neuer Flirt mit Natalie Tippett?

Die Trennung von Lily Allen (40) und David Harbour (50) hat erneut für Aufsehen gesorgt, als Fans den Schauspieler im Thermea Spa in Winnipeg gesichtet haben. Während David dort sein neuestes Filmprojekt "Violent Night 2" drehte, postete die Kostümbildnerin Natalie Tippett, die als "Madeline" in einem Song auf Lilys aktuellem Album bekannt wurde, Bilder, die offensichtlich ebenfalls in diesem exklusiven Spa aufgenommen wurden. Quellen der Daily Mail vermuten, dass die beiden sich möglicherweise wieder nähergekommen sind, obwohl ihr Kontakt nach Lilys Entdeckung einer Affäre zwischen ihnen offiziell beendet sein sollte.

Während David offiziell in Winnipeg gedreht hat und vor Ort mehrfach von Fans gesehen wurde, gibt es Hinweise darauf, dass Natalie nur zu Besuch dort war. Sie selbst lebt eigentlich 2.600 Kilometer entfernt in New Orleans. In einem Facebook-Beitrag eines Fans hieß es: "Er saß direkt neben mir in der Sauna." Weitere Beiträge legen nahe, dass David das Spa mehrfach im September und Oktober besucht hat. Lilys Songtexte auf ihrem neuen Album suggerieren, dass der Schauspieler bereits seit 2021 untreu war, als sie in einem West-End-Stück auftrat.

Die Sängerin und der Schauspieler trafen sich 2019 über eine Dating-App und heirateten im darauffolgenden Jahr in Las Vegas. Während Lily in ihrem Album autobiografisch inspirierte Texte verarbeitet, hat sich David in früheren Interviews introspektiv gegeben, indem er Fehler in seinem Leben einräumte. Seine Verbindung zu Natalie soll ursprünglich durch Dreharbeiten in deren Heimatstadt New Orleans entstanden sein, wo sie an einem seiner Filme als Kostümbildnerin arbeitete. Lilys Album "West End Girl" scheint jedoch nicht nur alleine von Schmerz geprägt zu sein, sondern auch von ihrem Streben nach künstlerischer Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit.

Getty Images David Harbour, April 2025

Getty Images Lily Allen, Juni 2025

Getty Images David Harbour, Schauspieler