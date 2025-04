So viel Geld verdiente Pedro Pascal durch "The Last of Us"

Pedro Pascal (50), der Star aus "The Last of Us", zählt aktuell zu den gefragtesten Schauspielern in Hollywood. Mit einem sagenhaften Gehalt von etwa 600.000 US-Dollar pro Episode der ersten Staffel konnte er allein damit rund 4,5 Millionen US-Dollar verdienen, wie Variety und Parade berichten. Laut Hello! soll sein aktuelles Vermögen etwa 10 Millionen US-Dollar betragen. Die Serie, die sich schnell zu einem der größten Hits von HBO entwickelte, hat Pedro nicht nur einen Karriereschub, sondern auch eine beeindruckende Fanbasis eingebracht. Auch in der zweiten Staffel, die seit dem 14. April auf WOW verfügbar ist, ist er wieder in seiner Rolle als Joel Miller zu sehen.

Für Pedro ließ der Karrierehöhepunkt jedoch lange auf sich warten. Obwohl er mit Rollen wie Oberyn Martell in Game of Thrones und Javier Peña in "Narcos" größere Bekanntheit erlangte, war der Durchbruch kein Selbstläufer. Es war erst sein Part als Kopfgeldjäger Din Djarin in The Mandalorian, der seinen Weg zum internationalen Ruhm beschleunigte. Neueste Projekte wie seine Besetzung als Reed Richards alias Mr. Fantastic im kommenden Marvel-Film "Fantastic Four" unterstreichen seinen Status in Hollywood. Seine bemerkenswerte Vielseitigkeit und charismatische Ausstrahlung machen ihn zu einem der am heißesten gehandelten Stars dieses Jahrzehnts.

"The Last of Us" startete nun mit der zweiten Staffel und auch eine dritte wurde bereits bestätigt. Neben Bella Ramsey (21) als Ellie und weiteren neuen Darstellern wird natürlich auch Pedro als emotionaler wie vielschichtiger Joel zurückkehren. Interessant ist, wie er über die Jahre trotz Höhen und Tiefen seiner Karriere, darunter kleinere Serienrollen vor seinem großen Durchbruch, nie die Leidenschaft für die Schauspielerei verlor. Sein Spitzname "Internet Daddy", den er liebevoll von seinen Fans erhielt, zeigt, dass Pedro längst mehr ist als nur ein Schauspieler. Er ist ein Phänomen, das sowohl in Hollywood als auch bei seinen begeisterten Anhängern einen festen Platz hat.

Getty Images Pedro Pascal im Oktober 2024

Getty Images Bella Ramsey und Pedro Pascal bei der Premiere der zweiten "The Last of Us"-Staffel

