P. Diddy plante Social-Media-Kampagne zur Imagekorrektur

Sean "Diddy" Combs (55), der seit seiner Festnahme im September 2024 in Untersuchungshaft sitzt, wollte offenbar während bereits laufender Ermittlungen gezielt die öffentliche Wahrnehmung seiner Person beeinflussen. Wie Us Weekly die Staatsanwaltschaft zitiert, habe der Rapper im vergangenen Herbst anlässlich seines 55. Geburtstags eine Social-Media-Kampagne geplant, um in der Öffentlichkeit sein "Narrativ zu verändern". Dies kam am Dienstag während des Prozesses ans Licht, der am 5. Mai in New York begann und bei dem unter anderem ehemalige Angestellte des Unternehmers befragt werden. Diddy, der wegen sexuellen Missbrauchs, Körperverletzung, Menschenhandels und weiterer Delikte angeklagt ist, hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen.

Der Prozess brachte heftige Aussagen ans Licht – darunter die von Mia, einer ehemaligen Assistentin von Diddy, die unter einem Pseudonym aussagt. Sie berichtete unter anderem, von ihm missbraucht worden zu sein und dass sie Cassie (38), seine Ex-Freundin, betreuen musste, nachdem er ihr Gewalt angetan hatte. Mia erklärte, sie habe lange gezögert, Anzeige zu erstatten, weil sie Angst hatte und noch viele Jahre unter seinem Einfluss stand. Auch als die Verteidigung fragte, warum Mia trotz ihrer beruflichen und privaten Social-Media-Aktivitäten nie Beweise gegen Diddy öffentlich gemacht habe, betonte sie die starke Manipulation, die offenbar von dem Musiker ausging: "Das wäre ein großer Vertrauensbruch gewesen."

Für Diddy, dessen musikalischer Aufstieg in den 1990er-Jahren begann, markiert diese Phase einen tiefen Bruch. Der siebenfache Vater, der einst mit "I'll Be Missing You" die Charts dominierte und sich als Produzent wie Unternehmer ein Imperium aufbaute, kämpft mit allen Mitteln um seine Freiheit und sein öffentliches Bild. Die Anwälte des ehemaligen Musikmoguls betonen, er sei kein Heiliger, aber eben auch kein Verbrecher. Freunde und Weggefährten verweisen auf seinen Humor, seine Hilfsbereitschaft, sein Engagement, doch die Vorwürfe wiegen schwer – und der Schatten, den sie werfen, könnte je nach Ausgang dauerhaft bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, 2019 in Los Angeles