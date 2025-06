Drama bei Miss Germany: Helena Bleicher darf Titel behalten

Helena Bleicher, Miss Germany 2023, wurde zunächst der Titel aberkannt, nur um diesen wenige Tage später doch wieder zugesprochen zu bekommen. Über die Aberkennung wurde die 26-Jährige in der Nacht von Montag auf Dienstag per Instagram-Statement informiert. Begründet wurde die Entscheidung mit angeblicher "wiederholter Respektlosigkeit" und "verleumderischen Äußerungen". Helena erfuhr aus dem Statement von ihrer Degradierung und gibt gegenüber Bild zu: "Ich habe es wie alle anderen über Instagram erfahren. Niemand kontaktierte mich."

Knapp 36 Stunden später folgte jedoch die überraschende Wende: Der globale Hauptsitz der Miss Universe Organization entschied, dass die Anschuldigungen gegen Helena unbegründet seien und sprach ihr den Titel erneut zu. In ihrer Stellungnahme distanzierte sich die Organisation von den Vorwürfen und kündigte zudem die sofortige Ablösung der bisherigen Direktorin von Miss Universe Germany, Kim Kelly Braun, an. Die Organisation betonte, dass der Ruf und die Integrität der Marke oberste Priorität haben. Helena äußert sich erleichtert über die Entscheidung und erklärt dem Magazin: "Diese Entscheidung zeigt das unerschütterliche Engagement der Miss Universe Organization, die Würde und die Grundwerte zu schützen, für die sie steht. Genau deshalb habe ich von Anfang an gesagt: Ich bin stolz, zu Miss Universe zu gehören, und werde es für immer bleiben."

Mittlerweile ist das Jahr 2025 erreicht – und selbstverständlich gibt es auch schon eine neue Dame, die mit diesem Titel geehrt wurde. Die 27-jährige Valentina Busik wurde am 28. Februar 2025 im Europa-Park in Rust zur schönsten Frau Deutschlands gekürt. "Ich bin sprachlos. Danke für euer Vertrauen, das gerade ist so überwältigend", freute sie sich anschließend auf Instagram. Doch sie macht all das aus einem bestimmten Grund: Die Ärztin setzt sich für mehr Transparenz zwischen den Medizinern und den Patienten ein. "Oft sprechen Ärzte in einer Fachsprache, in der Patienten kein Wort verstehen. Das werde ich ändern. Ich freue mich, wenn ich Familien die Ängste nehmen kann", erklärte sie ihren Plan stolz gegenüber Bild.

Instagram / helenamarlen Helena Bleicher, Miss Germany 2023, im November 2024

Instagram / valentinabusik Valentina Busik, Doktorin und Miss Germany 2025

