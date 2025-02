Ärztin mit Botschaft: Sie ist die neue Miss Germany 2025

Gestern Abend wurde das schönste Mädchen Deutschlands bei der Miss Germany-Wahl gekürt. Ihr Name lautet Valentina Busik. Die 27-Jährige kämpfte sich von tausenden Bewerberinnen unter die letzten neun und bekam am Samstag im Europa-Park in Rust dann tatsächlich den Titel überreicht. Die Zeit in dem Wettbewerb ist für Valentina eine ganz besondere Erfahrung – obwohl sie nicht genau wusste, worauf sie sich einließ. "Es war ein Abenteuer. Ich wusste nicht, was mich erwartet. [...] Aber wir Frauen untereinander haben uns so unterstützt, dass ich einfach ich sein durfte", schwärmte sie im Bild-Interview. Bei Instagram wandte sich die gebürtige Kasachin mit überwältigten Worten an ihre Community: "Ich bin sprachlos. Danke für euer Vertrauen, das gerade ist so überwältigend."

Bei der Miss-Germany-Wahl geht es Valentina aber nicht nur um reine Schönheit. Die Hamburgerin hat ein Herzensprojekt, das dank ihres Gewinns jetzt an Aufmerksamkeit gewinnen soll. "Als fünfjähriges Mädchen stand ich kurz vor dem Nierenversagen und seitdem wollte ich nur eins – Ärztin werden", erzählt sie dem Magazin. Aufgrund ihrer eigenen Krankengeschichte setzt sie sich als Ärztin jetzt für mehr Transparenz zwischen Medizinern und Patienten ein. Dafür entwickelt Valentina aktuell eine KI, die Patienten die medizinische Fachsprache verständlich übersetzen soll: "Oft sprechen Ärzte in einer Fachsprache, in der Patienten kein Wort verstehen. Das werde ich ändern. Ich freue mich, wenn ich Familien die Ängste nehmen kann."

Mit ihrem Sieg löst Valentina die Miss Germany des vergangenen Jahres ab. 2024 wurde Apameh Schönauer zur Siegerin gewählt. Genau wie ihre Nachfolgerin lebt auch die gebürtige Iranerin ein eher bodenständiges Leben in Berlin – ist also kein typisches Model. Sie ist Architektin und hat mit ihrem Mann eine kleine Familie mit zwei Kindern. Dass die Miss-Germany-Wahl mittlerweile davon weg ist, Mädchen knapp bekleidet im Bikini über den Laufsteg gehen zu lassen und sich mehr auf die Messages der Frauen konzentriert, ist einer bewussten Reform zu verdanken. Max Klemmer, Geschäftsführer der Miss Germany Studios, brachte den Wettbewerb in den vergangenen Jahren dahin, mehr auf die Stimme der Frauen als auf deren Aussehen zu achten.

Instagram / valentinabusik Valentina Busik, Miss-Germany-Gewinnerin 2025

Instagram / api_schoenauer Apameh Schönauer, Architektin

