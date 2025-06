Nach Post: Celia Walden nennt Herzogin Meghan "verzweifelt"

Ein Video von Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) sorgt derzeit für Schlagzeilen. In dem Clip, den Meghan auf Instagram teilte, sind die beiden ausgelassen in einer Entbindungsstation tanzend zu sehen. Das Video entstand im Juni 2021, als Meghan im Krankenhaus in Santa Barbara war, um ihre Tochter Lilibet (4) zur Welt zu bringen. Während viele Fans die spontane und humorvolle Seite der Herzogin loben, gibt es auch kritische Stimmen. Besonders Piers Morgans (60) Ehefrau Celia Walden (49) machte mit deutlichen Worten auf sich aufmerksam und bezeichnete Meghan als "verzweifelt".

Celia Walden äußerte ihre Meinung während eines Auftritts bei ITV und erklärte, dass ihrer Ansicht nach sehr wenig von dem, was Meghan in der Öffentlichkeit tue, unüberlegt sei. "Je verzweifelter sie wird, dass die Leute sie mögen, desto mehr wird sie zeigen, um die Leute für sich zu gewinnen", so die Journalistin. Der Clip, in dem Meghan tanzend und twerkend zu sehen ist, wurde auch von Moderatorin Ranvir Singh und Reverend Richard Coles kommentiert. Während Singh die humorvolle Seite des Videos hervorhob, wies Reverend Coles auf den Druck hin, den Harry und Meghan spüren müssen, um ihren Lebensstil finanzieren zu können, seit ihrem Rücktritt aus dem Königshaus 2020. Celia Walden hat dafür kein Verständnis und erklärt: "Das ist kein Urteil – aber man kann nicht beides haben."

Meghan schien in dem Video, das sie anlässlich von Lilibets viertem Geburtstag veröffentlichte, unbeschwert ihren Humor und ihre Freude zu zeigen. Die Herzogin tanzte zu einem Song, der mit Zeilen wie "Ich bin eine Baby-Mama, ich kann tun, was ich will" einige offensichtlich ironische Seitenhiebe enthält. Sichtbar war damals ihr kugelrunder Babybauch, während Harry liebevoll seine "Papa-Moves" vorführte. Fans freuten sich über diesen Einblick in den privaten Moment, der zeigt, dass Humor und Freude auch in besonderen Zeiten nie fehlen dürfen. Dies war Teil ihres Versuchs, die Geburt fröhlich einzuleiten, nachdem andere Methoden wie Spaziergänge oder scharfes Essen nicht geholfen hatten.

Getty Images Herzogin Meghan, 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan im Juni 2020

