"Wetten?": Isi scherzt über Kader Loth während der Ehekrise

Die Ehe von Kader Loth (52) und Ismet Atli (54) befindet sich aktuell in unruhigem Fahrwasser. Die beiden, die in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen machten, haben momentan eine räumliche Trennung vollzogen. Doch auch in dieser schwierigen Zeit lässt es Isi, wie der Unternehmer oft genannt wird, nicht an Humor fehlen. In einer Instagram-Story scherzte er über seine Noch-Ehefrau: "Wetten, dass sich Kader jetzt Gedanken macht, ob ich was gegessen habe, oder nicht?" Garniert wurde der Kommentar mit einem weinenden Lach-Emoji.

Die Aussage dürfte viele überraschen, bedenkt man die noch recht unklaren Umstände der plötzlichen Trennung. Dennoch zeigt Isi, dass er sich von der angespannten Beziehungssituation nicht unterkriegen lässt und seine humorvolle Seite beibehält. Ob die witzigen Seitenhiebe als Botschaft an Kader zu verstehen sind oder einfach nur als Mittel, mit der Situation umzugehen, bleibt jedoch offen. Fans des Paares hoffen jedenfalls, dass die beiden ihre Differenzen vielleicht doch noch beilegen können und das letzte Kapitel dieser Ehe noch nicht geschrieben ist.

Bereits zuvor hatte Isi öffentlich gemacht, dass der Umgang mit der Krise für ihn alles andere als einfach ist. Seine direkte Art sorgte bereits für rege Diskussionen, als er sich darüber äußerte, dass Kader Schwierigkeiten habe, mit seiner temperamentvollen Persönlichkeit umzugehen. Kader, die seit Jahren als Reality-Star in der Öffentlichkeit steht, ist für ihren starken Willen und ihre klare Meinung bekannt. Trotz aller Differenzen verbindet die beiden eine langjährige Beziehung mit vielen Höhen und Tiefen, die sie bislang stets gemeinsam gemeistert haben. Ob ihnen das in dieser harten Phase ebenfalls gelingt, wird die Zeit zeigen.

RTL / René Lohse Ismet und Kader Loth bei "Temptation Island V.I.P." 2023

Instagram / kader_loth Kader Loth und Ismet Atli, Realitystars

