Die Fans haben Mitleid mit Nikola Glumac wegen Panikattacke

Vor wenigen Stunden äußerte sich Nikola Glumac (29) das erste Mal zu der aktuellen Situation rund um Kim Virginia Hartung (30). Die Blondine meldete sich vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus – und gab auch bekannt, dass sie die Verlobung mit Nikola aufgelöst hat. Details gibt der Realitystar noch nicht preis. Er betonte lediglich, dass er eine Panikattacke erlitten und Kim deshalb in einer schlimmen Situation allein gelassen habe. Nikola schien sehr aufgelöst zu sein – und erntet dafür nun eine Menge Mitgefühl von seinen Fans. In den Kommentaren unter dem Promiflash-Beitrag zu dem Thema melden sich einige Nutzer, die ihn verstehen. "Panikattacken sind so, so schlimm. Keine Ahnung, was Kim passiert ist, aber war sie in der Situation denn für ihn da? Denn eine Panikattacke fühlt sich an, als würde man sterben. Ich hoffe, den Dreien geht es gut", schreibt ein Promiflash-Leser.

Noch weiß niemand außer den beiden, was genau vorgefallen ist. Dass Kim anhand der bekannten Details die Verlobung mit Nikola auflöste, stößt aber auf viel Unverständnis. So wie bei einem weiteren User: "Weil er nicht helfen konnte, eine Panikattacke hatte, löst sie die Verlobung auf? Also eine Panikattacke kann jeder bekommen, in dem Moment ist man einfach wie versteinert, und wegen so was eine Verlobung auflösen?" Einige sehen Nikolas Verhalten aber auch kritisch. Vor allem, dass er sich in den vergangenen Tagen nicht zu Wort meldete und seine Fans im Dunkeln ließ, kommt bei dem einen oder anderen gar nicht gut an.

Immerhin scheint es für Kims Gesundheitszustand scheint es inzwischen Entwarnung zu geben. Schon vor ein paar Tagen gab die Influencerin ein Update, in dem sie zwar davon sprach, dass ihr körperliche Gewalt widerfahren sei, aber weder sie noch ihr ungeborenes Baby in Lebensgefahr schweben. Inzwischen wurde sie auch aus dem Krankenhaus entlassen – und hat sich anscheinend umgehend auf die Rückreise in ihre Wahlheimat Dubai begeben.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia, Realitystars

