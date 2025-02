Gabs noch nie: Prinz Carl Philip nimmt sich wohl Babypause

Carl Philip von Schweden (45) und seine Frau Sofia (40) sind am 7. Februar erneut Eltern geworden und haben sich über die Geburt ihres vierten Kindes, einer Tochter, gefreut. Bereits wenige Tage nach ihrer Geburt wurde der Name des Babys verkündet: Ines Marie Lilian Silvia. Das royale Paar, das außerdem drei Söhne großzieht, hat mit der kleinen Ines nun endlich weibliche Verstärkung im Familienkreis bekommen. Um seiner Familie in dieser besonderen Zeit beizustehen, hat Carl Philip laut Kurier eine beispiellose Entscheidung getroffen: Der Royal tritt beruflich kürzer und hat vorerst alle royalen Verpflichtungen abgesagt.

Nach der Verkündung der Baby-News folgten Berichte, dass vorerst keine öffentlichen Termine im Kalender des Prinzen stehen. Auch Prinzessin Sofia, die sich verständlicherweise voll ihrer neuen Rolle als Vierfach-Mama widmet, nimmt sich eine wohlverdiente Auszeit. Dazu, dass sie die erste Zeit mit ihrer Tochter und den drei Söhnen in Ruhe verbringen möchten, zeigt sich auch der Palast verständnisvoll. Für Carl Philip ist dies eine Premiere, denn bisher hatte er trotz seines engagierten Vaterseins nie komplett auf seine royalen Aufgaben verzichtet. Die Entscheidung wird besonders in Schweden positiv aufgenommen und als Vorbild für eine moderne Sicht auf Vaterschaft gefeiert.

Dass Carl Philip nun eine Baby-Pause einlegt, scheint eine bewusste Entscheidung für die Familie zu sein. Der Prinz hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist. Seine Schwester Madeleine (42) hatte einst in der Talkshow Skavlan erklärt: "Meine Eltern waren sehr liebevoll und ich kenne niemanden, der so großzügig ist wie sie. Aber sie waren viel unterwegs, als ich klein war, weil sie als König und Königin Verpflichtungen hatten." Dies möchte Carl Philip bei seinen Kindern offenbar vermeiden, so wie es auch seine Schwester Madeleine bereits für ihren Nachwuchs getan hat. Zusammen mit Sofia, die er 2015 heiratete, verfolgt er seit jeher ein familiennahes Lebenskonzept, bei dem die Bedürfnisse der Kinder im Mittelpunkt stehen. Während Ines sich nun im Kreis ihrer Familienmitglieder einlebt, dürfen sich die Schweden über eine seltene Portion royales Familienglück freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia im September 2024

Anzeige Anzeige

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Carl Philip im April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige