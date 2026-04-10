Beckhams bemühen sich verzweifelt um Versöhnung mit Brooklyn

David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) sollen laut einem neuen Bericht alles daran setzen, die zerbrochene Beziehung zu ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) zu kitten. Wie das Magazin The Cut berichtet, haben die Eltern ihrem Sohn bereits mehrfach angeboten, sich mit ihm zu treffen – und zwar komplett zu seinen Bedingungen. Demnach sind die beiden "verzweifelt" darum bemüht, die Beziehung zu reparieren, obwohl Brooklyn selbst wiederholt betont hat, dass er keine Versöhnung mit seinen Eltern wünsche. Im Januar hatte der 27-Jährige mit einem Instagram-Statement für Aufsehen gesorgt, in dem er seinen Eltern schwere Vorwürfe machte und behauptete, sie hätten versucht, seine Ehe mit Nicola Peltz (31) zu zerstören.

Dem Bericht zufolge haben David und Victoria tatsächlich versucht, auf jede erdenkliche Weise mit Brooklyn in Kontakt zu treten – "mit Anwälten, den Peltz-Eltern, Geschwistern, einem Therapeuten, einem Mediator". Zuvor war bekannt geworden, dass Brooklyn seine Eltern angewiesen hatte, die direkte Kontaktaufnahme einzustellen und jegliche Kommunikation nur noch über seine Anwälte laufen zu lassen. Dies beinhaltete auch die Aufforderung, ihn nicht mehr auf Social Media zu markieren. Die Beckhams haben sich auf Anfrage des Mirror bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Während der Familienstreit andauert, hat Brooklyn bereits mehrere wichtige Meilensteine der Familie verpasst. Zuletzt fehlte er am vergangenen Wochenende bei der großen Feier zur Fertigstellung von Davids Fußballstadion in Miami, dem 750 Millionen Dollar (umgerechnet 650.759.219 Euro) teuren Nu Stadium. Victoria teilte auf Instagram ein begeistertes Posting mit Familienfotos und schrieb: "Was für eine unglaubliche Nacht gestern!!! Wir könnten nicht stolzer sein @davidbeckham, dich dabei zu beobachten, wie du deinen Traum Wirklichkeit werden lässt, inspiriert uns alle jeden Tag x. Wir lieben dich so sehr!!!" Neben Davids 50. Geburtstag und seiner Ritterzeremonie war dies bereits ein weiteres bedeutsames Familienereignis, das Brooklyn ausgelassen hat.

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Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, November 2025

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Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

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Getty / Pascal Le Segretain Brooklyn und Victoira Beckham

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