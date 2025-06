Noch ein Rechtsstreit: Blake Lively kämpft um Markennamen

Blake Lively (37) sieht sich erneut mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Die Schauspielerin, bekannt aus Gossip Girl, ist mit ihrer Haarpflege-Marke "Blake Brown" in einen neuen Markenrechtsstreit verwickelt. Das Unternehmen hinter ihrer Marke, Family Hive LLC, hat laut Daily Mail Klage gegen Kimberlie Hamner eingereicht. Hamner, eine 27-jährige Unternehmerin aus Utah, hatte im September 2024 einen Markenantrag unter dem Namen "Beauty by Blake" gestellt. Family Hive sieht darin eine Verwechslungsgefahr und beantragte am 5. Juni offiziell, Hamners Markenrecht blockieren zu lassen.

Die Anwälte der Firma begründen die Klage damit, dass Hamners Markenname Kunden dazu verleiten könnte, die Produkte beider Unternehmen zu verwechseln – was dem Ruf und der Marke "Blake Brown" schaden könnte. Kimberlie Hamner hat bis Mitte Juli Zeit, auf die Vorwürfe zu reagieren. Während der Markenrechtsstreit noch andauert, musste Blake in der vergangenen Woche einen weiteren Rückschlag hinnehmen: In einem separaten Verfahren gegen ihren Co-Star Justin Baldoni (41) wies ein New Yorker Gericht ihre Klage wegen "seelischer Belastung" endgültig ab – nach intensiven Auseinandersetzungen über die Herausgabe ihrer medizinischen Unterlagen.

Blake Lively, die neben ihrer Schauspielkarriere auch unternehmerisch tätig ist, arbeitet offenbar unbeirrt an der Weiterentwicklung ihrer Marke. Die Linie bietet eine Vielzahl von Haarpflegeprodukten an – darunter Shampoos und Leave-in-Conditioner. Beruflich konzentriert sich Blake derzeit stark auf diese Projekte, während sie privat ihr Familienleben mit vier Kindern und Ehemann Ryan Reynolds (48) meistert. Ryan hatte sich bereits öffentlich zu den laufenden Gerichtsverfahren geäußert und die Integrität seiner Frau betont – doch die rechtlichen Auseinandersetzungen gehen auf verschiedenen Ebenen weiter.

Getty Images Blake Lively im April 2025

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Another Simple Favor", April 2025

